Mit 1:2 liegt der HSC Suhr Aarau nach drei Partien in der Playoff-Viertelfinalserie gegen Wacker Thun zurück. Damit benötigt das Team von Trainer Misha Kaufmann am Dienstagabend (19.30 Uhr) in der Lachenhalle einen Sieg, sonst ist die Saison vorzeitig beendet.