Es ist allerdings kein Geheimnis, dass er in der Vergangenheit je länger, je mehr mit dem Amt des FCA-Trainers oder des FCA-Sportchefs geliebäugelt hat. Stauch war während sieben Jahren im Brügglifeld tätig. In den vergangenen fünf Jahren arbeitete er als Technischer Leiter vom Team Aargau, also als Verantwortlicher für die Talentausbildung.

Wechsel zum Verband?

Nun will sich Stauch einer neuen Herausforderung stellen. Klar ist zum jetzigen Zeitpunkt nur, dass er weiterhin im Bereich Fussball tätig sein wird. «Ich bin auf Jobsuche und grundsätzlich offen für alles», sagt er. «Ich kann mir vorstellen, als Trainer, als Sportchef, als Ausbildner, als Talent-Manager oder erneut als Technischer Leiter zu arbeiten.»

Was ist dran am Gerücht, dass er schon eine Anstellung beim Schweizerischen Fussballverband gefunden hat? «Es gab Gespräche mit Leuten vom Verband», fügt Stauch hinzu. «Aber ich will mir mit dem Entscheid Zeit lassen und habe noch keinen Vertrag unterschrieben.»

Stauch hat alle Trainer-Diplome inklusive Uefa-Prolizenz. Dank diesen Papieren dürfte es ihm nicht allzu schwer fallen, einen Job zu finden. Vor seiner Tätigkeit im Team Aargau war Stauch Spielertrainer beim FC Olten (2006 bis 2009) und beim SV Schaffhausen (Saison 2009/10). Seit dem 1. Juli 2010 arbeitete er für das Team Aargau. Als Spieler stand er unter anderem beim FC Aarau, dem FC Baden, dem FC Wohlen und dem SC Schöftland unter Vertrag.

Herber Qualitätsverlust

Swen König, Reto Jäggi, Marco Dobler, Jean-Pierre Frey und Sascha Stauch – sie alle kehren dem FC Aarau den Rücken. Ist das nur Zufall? Oder steckt da mehr dahinter?