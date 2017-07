Die Bilanz liess sich durchaus sehen: Die Hälfte aller Viertelfinalteilnehmer in der U18-Junioren Konkurrenz an der Fromm Swiss Junior Trophy kamen aus der Schweiz. Jakub Paul, Luca Stäheli, Henry von der Schulenburg und Damien Wenger haben sich für die Runde der letzten Acht qualifizieren können. Doch am heutigen Spieltag ist die Schweizer Delegation arg dezimiert worden. Mit dabei ist nämlich nur noch einer: Jakub Paul.

Der amtierende U18-Schweizer Meister zeigte wie bereits am Vortag in seinem Zweitrundenspiel gegen den Australier Alexander Crnokrak eine grundsolide Leistung. Auch der an Nummer sieben gesetzte Inder Digvijay Pratap Singh – immerhin die Weltnummer 186 – fand kein Mittel, um gegen Paul bestehen zu können. Mit 6:2, 6:4 setzte sich die Turniernummer vier aus Chur durch und bestreitet damit morgen das Halbfinale.

Jetzt wartet die Nummer eins

Dort trifft Paul auf den top gesetzten Briten Aidan McHugh. Und der scheint immer besser in Fahrt zu kommen. Nachdem er in der ersten Runde noch einen Satz abgab, gewann er sein Zweitrundenspiel souverän und setzte sich auch heute gegen Luca Stäheli sicher durch. Mit 6:3, 6:3 spedierte er den 17-jährigen Wollerauer aus dem Turnier und beendete damit dessen Siegeszug. Stäheli hatte zuvor auf der ITF-Tour acht Matches in Folge gewonnen.