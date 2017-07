Schiesssport im Blut

Füglister versuchte sich auch im Handball und Badminton, doch als Jüngster einer eingefleischten Schützenfamilie lag es auf der Hand, auf das Schiessen zu setzen. Schon mit sechs Jahren zielte er erstmals mit einem Luftgewehr und begab sich damit auf die Spuren seiner Eltern Fritz und Conny sowie seiner Schwestern Fabienne und Denise. «Ja, ich habe das Schiessen wohl im Blut», bestätigt er, dass sich in seiner Familie fast alles um diesen Sport dreht.

Zurzeit bezeichnet er die 300-m- Distanz als bevorzugte Sparte. Sein Können bewies er am «Kantonalen» in Zofingen eindrücklich. Zuerst gewann er überlegen den Final des Jugendtages. Dann schoss er in den Reihen seiner Schützengesellschaft Döttingen acht Kränze heraus und übertraf damit seine Eltern. Besonders stolz ist er auf die 99 Punkte im Vereinsstich. Mit diesem Resultat liegt er an der Spitze von 760 Schützen.

In der abschliessenden Festsiegerkonkurrenz gewann er – wie erwähnt – den Juniorenfinal. Nach 12 Schüssen stand er mit 1129:1103 Punkten gegen seinen Döttinger Vereinskollegen Cedric Kusch als Sieger fest. Im späteren Elitefinal erzielte Festsieger Martin Zaugg mit den ersten 12 Schüssen «nur» 1117 Punkte.

Füglister war in Zofingen zum dritten Mal an einem Kantonalschützenfest bester Nachwuchsschütze. Sein sportlich grösster Erfolg war der 2. Rang an der letztjährigen Schweizer Meisterschaft 300 m dreistellig bei den Junioren. Zum Abschluss seiner Juniorenzeit strebt er im September in Thun erneut einen Podestplatz an.

Zuerst Lehrabschluss

Dass er (noch) nicht wie seine Schwester Fabienne dem Nationalkader angehört, trägt er mit Fassung. Seine normale Lehre als Lastwagenmechaniker verhindert dies. So will Ivan Füglister zuerst seine Ausbildung abschliessen, ehe er in Erwägung zieht, sich mehr aufs Schiessen zu konzentrieren. Im Aargauer Schiesssportverband nennt er Rico Masanti als idealen Kadertrainer. Der Villmerger Rafael Bereuter, vor zwei Jahren Schützenkönig im Wallis, ist eines seiner Vorbilder.

Auf dessen Spuren will er sich später begeben. «Ich könnte mir vorstellen, internationale Militärwettkämpfe zu bestreiten», sagt der 20-Jährige. Nebst gut 60 Wettkämpfen pro Jahr trainiert er schon jetzt dreimal wöchentlich. Gut möglich also, dass da ein neuer eidgenössischer Schützenkönig aus dem Aargau heranwächst.