Aarau hat ein Spielerproblem

Sportreporter Sebastian Wendel sagt Ja: Das Versagen der Mannschaft ist das Pech von Patrick Rahmen: Hätte er charakterstarke Spieler, hätte er Erfolg mit dem FC Aarau.

Wer versagt bei der Chancenverwertung? Wer haut im eigenen Strafraum über den Ball und lädt den gegnerischen Stürmer zum Toreschiessen ein? Etwa der Trainer?

Neun Mal hat der FC Aarau in dieser Saison verloren. Aber! Abgesehen vom Heimspiel gegen Chiasso hätte der FC Aarau jedes Mal genauso gut gewinnen können. Das Drehbuch ist immer das gleiche: Die Offensivspieler versagen bei der Chancenverwertung. Und hinten stellen sich die Verteidiger so dämlich an, dass sich die 23 Gegentreffer wie Eigentore anfühlen.

Um das klarzustellen: Wer solche Unzulänglichkeiten offenbart, der verdient es auch, zu verlieren. Aber wäre der FC Aarau eine Mannschaft ohne Offensivkonzept, käme er nicht in jedem Spiel zu etlichen Torchancen. Wäre der FC Aarau eine Mannschaft ohne Defensivkonzept, gäbe es jede Woche eine Kanterniederlage.

Fakt ist: Ausser beim Totalausfall gegen Chiasso musste sich Aarau von keinem Gegner dominieren lassen. Kein Spiel wurde mit mehr als zwei Toren Differenz verloren. Bei den zwei 1:3-Niederlagen fielen die letzten Gegentreffer jeweils in der Schlussphase, als Aarau in der Hoffnung auf den Ausgleich alles nach vorne warf und die Abwehr entblösste.

Aarau hat kein Trainerproblem. Was Patrick Rahmen der Mannschaft auf den Weg gibt, hat Hand und Fuss. Das sagen auch die Spieler. Sie stehen hinter Rahmen. Und dass der als Mensch ideal ins Brügglifeld passt, ist eh klar.

Der Bäcker kann die beste Brotmischung der Welt zaubern – was bringts, wenn der Geselle das Brot zu lange im Ofen lässt? Aarau hat ein Spielerproblem. Auf dem Transfermarkt zählte die Verpackung mehr als der Inhalt. Das war beim heutigen Gegner, dem deutlich weniger talentierten FC Wil, anders. Dort ordnen sich alle dem Team und dem Schicksal des Vereins unter. Darum ist Wil Erster und Aarau Letzter.