Ist der neue Trainer die letzte Patrone von Sandro Burki? Der Sportchef des FC Aarau nimmt Stellung zur Kritik

Am Tag des Trainerwechsels haben Sie den rätselhaften Satz gesagt: «Es wäre mir leichter gefallen, ich wäre an Patricks Stelle entlassen worden.» Meinen Sie das ernst? Sind Sie widerwillig im Amt geblieben?

Die Resultate der vergangenen Monate sind nicht zu seinem Vorteil ausgefallen. Patrick war mit Blick auf die nächste Saison nicht von Anfang an abgeschrieben, er hat bewiesen, mit jungen Spielern arbeiten zu können. Stephan Keller aber passt besser zum neuen Weg.

Sandro Burki: Es ist schade und war nicht vorgesehen, dass wir uns vor dem Ende der laufenden Saison von Patrick trennen. Die Inkonstanz in den Leistungen seit der Coronapause haben uns zum früheren Wechsel bewogen. Ich konnte mich ein Stück weit auf den Moment der Trennung vorbereiten, denn es war seit einigen Wochen eine Option, dass wir ohne Patrick in die neue Saison gehen werden.

Sie haben vor fünf Tagen Ihren Freund Patrick Rahmen entlassen, den Sie in den vergangenen zwei Jahren durch alle Böden verteidigt haben – fühlt sich das an wie eine persönliche Niederlage?

Nehmen Sie die Verantwortung für die sportliche Krise auf sich? Sie haben auf die falschen (Spieler-)Pferde gesetzt.

Das Kader hat genug Qualität für einen Tabellenrang in den Top 4, sonst wären Leistungen wie jüngst beim 5:4 gegen Lausanne nicht möglich. Ich kann mit der Kritik umgehen, verändern wird sie mich indes nicht. Ich spüre das Vertrauen meiner Mitarbeiter und meiner Vorgesetzten.

Der FC Aarau blutet nun finanziell ein Jahr lang, sollte Rahmen in dieser Zeit keinen neuen Job antreten. Die Vertragsverlängerung mit Rahmen im August 2019 war einer der Fehler, von denen Sie im letzten Jahr zu viele gemacht haben für einen Sportchef – einverstanden?

Als Sportchef war es meine Aufgabe, den von der früheren Klubführung vorgegeben Weg mitzugehen. Die finanzielle Stabilität stand im Vordergrund. Mit der Barrage-Qualifikation im Frühling 2019 haben wir die Messlatte sehr hochgelegt. Weil wir wegen höherer Versicherungsprämien weniger Geld für die Profimannschaft zur Verfügung hatten, hätte es ein Wunder gebraucht, um am letztjährigen Erfolg anzuknüpfen. Fünf Stammspieler gleichwertig zu ersetzen, konnten wir uns nicht leisten.

Welche Fehler werfen Sie sich konkret vor?

Wegen der Ungewissheit, ob das Stadionprojekt am Leben bleibt und der Folgefrage, ob der FC Aarau eine Zukunft in der Super League hat, war in den vergangenen Jahren eine langfristige Planung unmöglich. Das Ziel lautete, mit den vorhandenen Mitteln kurzfristig maximalen Erfolg zu haben. Vielleicht haben wir zu wenig über die Hintergründe informiert.

Der FCA war zuletzt also ein Flickwerk.

Eine langfristige Perspektive war wegen des ungewissen Stadionentscheids nicht möglich. Das ist nun anders: Wir wissen, das Stadion kommt und der Profifussball am Standort Aarau hat Zukunft.

Beginnen Sie somit erst drei Jahre nach Ihrem Amtsantritt als Sportchef so richtig?

Ich hatte bisher den Auftrag, schnellstmöglich für Erfolg zu sorgen und konnte innerhalb der finanziellen Leitplanken meine Handschrift einbringen. Jetzt aber lancieren wir eine Strategie, nach der sich von den Junioren, über die Geschäftsstelle bis zum Profiteam in den nächsten Jahren der ganze FC Aarau richtet.

Würden Sie es begrüssen, wenn der Verwaltungsrat des FC Aarau durch eine Person mit Fussballkompetenz erweitert würde? Als Unterstützung und Sparringspartner für Sie – zwei Köpfe denken mehr als einer.

Man sollte den Fussball-Sachverstand unseres Präsidenten und der anderen Verwaltungsräte nicht unterschätzen. Sie sind zwar keine ehemaligen Fussballer, haben aber ein feines Gespür für die Menschen und die Stimmung rund um den Verein.

Stimmt es, dass Sie im Brügglifeld im sportlichen Bereich widerstandslos schalten und walten?

Früher mit der alten, heute mir der neuen Führung stehe ich stets im engen Austausch. Ich erhalte wertvolle Inputs von Personen, die den Fussball anders beobachten als ich.