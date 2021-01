Ist der FC Aarau ein Aufstiegskandidat? Das sagen die AZ-Reporter vor dem Start in die zweite Saisonhälfte

PRO: "Zuletzt war keine andere Mannschaft der Challenge League besser als der FC Aarau"

Bruno Berner tut es. Joao Pereira tut es. Und auch Carlos Bernegger. Für die Trainer von Kriens, GC und Thun ist klar: Der FC Aarau ist ein heisser Kandidat für Rang 1 und Rang 2, die zum direkten Aufstieg bzw. zur Barrageteilnahme berechtigen. Warum sollten die drei Herren den FCA als Aufstiegskandidaten bezeichnen, wenn sie es nicht so meinen würden?

Auch sie haben die Entwicklung der Aarauer seit dem Saisonstart verfolgt und in den Direktduellen hautnah miterlebt. Wer die Mannschaft von Trainer Stephan Keller in den 15 bisherigen Partien live hat spielen sehen, der kann gar nicht anders, als den FCA einen heissen Anwärter auf die vordersten Tabellenplätze zu nennen. Im Detail: Schön anzusehender Fussball, funktionierendes Teamgefüge, überdurchschnittliche Fitness und vor der Winterpause auch Effizienz im Torabschluss. Kommt dazu: Im Kollektiv sowie praktisch bei jedem Spieler hat seit Saisonbeginn eine Verbesserung stattgefunden.

«Typisch: Ein paar gute Spiele - und schon heben sie wieder ab!», rufen die Skeptiker aus dem Busch jenen zu, die den FCA bereits ein halbes Jahr nach dem personellen und strategischen Umbruch als Spitzenteam bezeichnen. Mag sein, dass am Ende Recht bekommen und in der Schlusstabelle «nur» Rang 3, 4 oder 5 herausschauen wird. Doch Fussball ist immer auch eine Momentaufnahme. Prognosen werden getroffen unter Einfluss der jüngsten Eindrücke, die eine Mannschaft geliefert hat. Im Wissen, mich zu wiederholen: Diese jüngsten Eindrücke sind beeindruckend. Von den sechs Spielen vor der Winterpause hat Aarau fünf gewonnen und dabei den Anfang Saison noch nicht existierenden Killerinstinkt bewiesen. Besser war im gleichen Zeitraum keine andere Mannschaft der Challenge League.

Was zum nächsten Argument führt: Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren gibt es in heuer keinen Überflieger, der schon bei Saisonhalbzeit gefühlt als Aufsteiger feststeht. GC hat zwar mehr als genug Geld und wohl auch die individuelle Klasse, um ein solcher Überflieger zu sein. Doch die Mannschaft agiert leidenschaftslos und hat sich bislang die Punkte erknorzt statt erspielt. Nur wenn sie sich rasch spielerisch verbessern, werden die Zürcher davonziehen. Ansonsten dürfte es an der Tabellenspitze bis zuletzt ein Gebalge mehrerer Teams um Rang 1 und Rang 2 bleiben, in dem Nuancen über Erfolg und Misserfolg entscheiden: Mittendrin der FC Aarau, der sich wie GC, Stade Lausanne-Ouchy, Thun, Schaffhausen und Winterthur berechtigte Hoffnungen auf den Direktaufstieg oder auf die Barrage machen darf.

