Irre Wende: Aarau-Heimspiel gegen Xamax findet doch statt - Laborfehler in Neuenburg

Was für ein irres Hin und Her: Am Samstagmittag die Nachricht, dass Corona im Betreuerstab der Xamax-Mannschaft zugeschlagen habe und deshalb alle Spieler bis Mittwoch in Quarantäne müssten.

Doch dann stellt sich heraus: Im Labor in Neuenburg ist gemäss AZ-Infos ein Fehler passiert. Die Mannschaft von Trainer Stéphane Henchoz müsse nun doch nicht in Quarantäne, das Spiel zwischen dem FC Aarau und Xamax könne stattfinden.

Einziger Unterschied: Statt wie ursprünglich um 18.30 Uhr wird die Partie zwischen dem FC Aarau und Xamax um 19 Uhr angepfiffen. Im Brügglifeld sind 2400 Zuschauer erlaubt.