Ponte sollte verlängern

Und wie erlebt Schällibaum Hemmi neben dem Spielfeld? «Tim ist ein hochanständiger, gut erzogener, seriöser und solider Bursche. Er ist pflichtbewusst. Und was mich besonders freut, ist die Tatsache, dass er die Ratschläge der älteren und routinierten Spieler nicht in den Wind schlägt. Er nimmt sie an und zieht die richtigen Lehren daraus.» Weil das so ist, wird Hemmi wohl schon am Donnerstag in Baulmes gegen Le Mont wieder zur Startformation zählen.

Der FC Aarau tut im Schlussspurt dieser Saison gut daran, Spieler wie Hemmi, Raoul Giger, Varol Tasar und Lars Hunn zu forcieren. Und zwar nicht im Team Aargau U21 in der 2. Liga interregional, sondern in der ersten Mannschaft. Junge, ehrgeizige Sportler sind durchaus in der Lage, an höheren Aufgaben zu wachsen. Und der FC Aarau tut auch gut daran, Hemmi zu binden. Das heisst: Ponte sollte den Ende Saison auslaufenden Vertrag des Flügelstürmers verlängern. Er hat einerseits einen langfristigen, anderseits einen finanziell anständigen Vertrag verdient. Der Sportchef wäre gut beraten, damit nicht allzu lange zuzuwarten.

Der Grund liegt auf der Hand: Hält der Höhenflug von Hemmi an, wird der eine oder andere Super Ligist in den nächsten Wochen mit Sicherheit die Fühler nach dem Talent mit dem linken Goldfüsschen ausstrecken. Und ist das der Fall, schaut der FC Aarau mit Sicherheit in die Röhre.