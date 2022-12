Interview «Rumheulen bringt keine Punkte»: Warum der HSC Suhr Aarau trotz Verletzungspech auf der Erfolgswelle reitet Den HSC Suhr Aarau plagen grosse Verletzungssorgen. Trotzdem läuft es der Mannschaft gerade blendend – wie ist das möglich? Trainer Aleksandar Stevic ordnet im Interview ein.

Exklusiv für Abonnenten

Seit Oktober 2021 Cheftrainer des HSC Suhr Aarau: Aleksandar Stevic. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Der HSC Suhr Aarau ist gerade prächtig in Form. Von sechs Spielen hat die Mannschaft deren fünf gewonnen, dem Schweizer Meister Kadetten Schaffhausen trotzte sie unlängst ein Unentschieden ab. Lohn ist der vierte Tabellenplatz, der zum Heimvorteil berechtigte, wenn die Playoffs schon heute beginnen würden.

Architekt der gegenwärtigen Serie ist der Trainer Aleksandar Stevic, der ein von Verletzungen geplagtes Kader erfolgreich durch die Höhen und Tiefen der Saison manövriert. Vor dem letzten Ligaspiel des Jahres (am Samstag, 18 Uhr zu Hause gegen Thun) spricht der 40-Jährige über den Lauf seiner Mannschaft, die Balance zwischen Harmonie und Spannung und erzählt, was er im Schweizer Handball ändern würde.

Der HSC Suhr Aarau hat im Sommer einige Leistungs­träger verloren. Mit Blick auf die neue Saison musste befürchtet werden, dass

sich Ausfälle von den ver­bliebenden Leadern stark auswirken würden, ja eigentlich nicht passieren dürfen, um konkurrenzfähig zu bleiben. Jetzt fehlen zahl­reiche Schlüsselspieler und der HSC reiht Sieg an Sieg. Wie ist das möglich?

Aleksandar Stevic: Das ist schwierig zu erklären. Wir haben ein breites Kader, wobei die Breite durch viele Spieler entstanden ist, die von der U19 dazugekommen sind. Daher hatten wir tatsächlich die leise Befürchtung, dass es eng werden könnte, wenn der eine oder andere Leistungsträger ausfallen sollte. Lange sind wir dann zum Glück von grösseren Verletzungen verschont geblieben, doch dann kam alles auf einen Schlag.

Doch der Einbruch blieb aus. Im Gegenteil: Das Team befindet sich in einem Flow.

Wir konnten die Ausfälle dank den jungen Spielern kompensieren. Dass wir jetzt aber so eine Serie hinlegen, damit konnten wir nicht rechnen. Wir sind froh, dass es sportlich so gut läuft, aber auf der anderen Seite haben wir zu viele Verletzte, das trübt die Freude.

Man hat das Gefühl, beim HSC entstehe in solchen Situationen ein Jetzt-erst-recht-Gefühl.

Wir befinden uns tatsächlich in einer Art Flow. Dazu haben verschiedene Leute beigetragen, zum Beispiel dieser Herr da hinten (Stevic zeigt auf Patrick Strebel, der sich im Trainerbüro gerade einen Kaffee macht, während draussen die von ihm betreuten Junioren Gewichte heben. Strebel war Ende der vergangenen Saison zurückgetreten und gab aufgrund der Ausfälle sein Comeback für vier Spiele; die Red.). Der Verein hat sehr gut auf die Ausfälle reagiert, zum Beispiel auch mit der Verpflichtung von Patrick Hruscak bis Ende Jahr. Und nicht zuletzt haben die jungen Spieler ihre Chancen sehr gut genutzt.

Patrick Strebel kehrte jüngst kurzzeitig aus dem handballerischen Ruhestand zurück. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Das klingt so einfach.

Wir stehen aktuell sehr gut da. Aber man muss ehrlich sein: Es sind viele Spiele dabei, die wir mit einem Tor Vorsprung gewonnen haben, die mit etwas Pech auch anders hätten ausgehen können. Darum sollten wir demütig bleiben. Trotzdem freue ich mich, wie wir die Situation meistern. Man muss auch sagen, dass wir wahnsinnig viel dafür tun.

Können Sie uns ein Beispiel nennen?

Mein Assistenz- und Goalietrainer Milos Cuckovic und ich schauen uns für die Spielvorbereitung sechs Spiele des kommenden Gegners an und schneiden Spielszenen heraus. Wir könnten die fertig geschnittenen Szenen auch extern einkaufen, wollen die Szenen aber selber schneiden. So entgeht uns weniger.

Das klingt zeitintensiv.

Das ist es. Für ein Spiel bin ich schon eineinhalb Stunden mit Schneiden beschäftigt. Wir fordern viel ein von den Spielern, müssen dem aber selbst auch gerecht werden. Vielleicht ist diese Arbeit auch eine der Gründe, weshalb wir gerade so gut dastehen.

Ist es auch Kopfsache, dass das Team nicht einbricht?

Wir mussten schon ein wenig in diese Richtung arbeiten und den Spielern klar machen, dass uns Jammern nicht weiterbringt. Dass es uns keine Punkte verschafft, wenn wir rumheulen. Wir haben trotzdem genügend Qualität in der Mannschaft. Es ging darum, die Situation anzunehmen. Und mit verändertem Personal auf die Ausfälle zu reagieren.

Aleksandar Stevic trainierte in der Schweiz bereits den BSV Bern. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Wie kann man die Einstellung als Trainer steuern?

Wir haben die jungen Spieler in die Pflicht genommen. Wir haben ihnen gesagt, dass sie jetzt sehr viel Verantwortung bekommen, dass das aber eine grosse Chance sei. Dann haben wir die Aushilfskräfte wie Päddy (Stevic zeigt erneut auf Strebel; die Red.) maximal belastet. Er konnte nach den zweieinhalb Wochen fast nicht mehr laufen (lacht).

Macht Ihnen das ständige Improvisieren noch Spass?

Es wäre natürlich wünschenswert, das eine oder andere in Ruhe aufzubauen und nicht immer reagieren zu müssen. Aber ich kann meinen Spielern nicht sagen, hört auf zu jammern und dann als Erster klagen. Deshalb haben wir uns hingesetzt und unsere Ziele definiert. Was braucht es, um unsere Ziele zu erreichen, was können wir dafür tun?

Merken Sie, dass die Kräfte im Team schwinden?

Das spüre ich schon seit einiger Zeit. Aber es ist die Kunst herauszufinden, wie wir den Spielern Luft verschaffen können. Wir müssen die Balance finden zwischen: «Wir wissen, ihr hättet euch einen freien Tag verdient, aber wir können jetzt nicht nachlassen.»

Bald pausiert die Meisterschaft über einen Monat. Befürchten Sie, dass der Lauf stoppen könnte?

Was heisst befürchten? Ich kann da hin und her überlegen und trotzdem ist der Spielplan so, wie er ist. Wir haben jetzt einen super Lauf. Und trotzdem bin ich froh, dass wir eine Pause bekommen. Gewisse Spieler laufen auf der letzten Rille, sie haben eine Auszeit verdient.

Es wäre auch ohne die Verletzungen das Konzept des HSC gewesen, auf junge Spieler zu setzen. Weil die finanziellen Mittel fehlten, um zahlreiche Transfers zu tätigen.

Wir hätten schon die Möglichkeiten gehabt, zusätzliche Spieler von ausserhalb zu verpflichten. Aber wir hatten in der vergangenen Saison eines der besten U19-Teams der Schweiz. Da waren fünf bis sechs Spieler dabei, die das Potenzial haben, NLA-Niveau zu erreichen. Darum haben wir auf sie gesetzt. Und sie hatten es von Anfang an schwer. Weil wir sie sofort unter Druck gesetzt haben und ihnen in jedem Training klar machten, dass das, was sie bisher getan haben, schön und gut war, es aber bei den Junioren passierte. Dass es, wenn sie bei uns Fuss fassen wollen, anders läuft. Und das hat sich ausgezahlt, weil sie schon jetzt bereit sind, auf NLA-Niveau zu bestehen.

Trotz des grossen Umbruchs im Sommer scheint die Chemie im Team nahezu perfekt zu stimmen. Ist das Zufall oder lässt sich das als Trainer beeinflussen?

Ein bisschen lässt sich das steuern. Es geht darum, nicht nur gemeinsam zu trainieren. Die Jungs schauen oft gemeinsam Sport. Wir haben zum Beispiel alle zusammen das WM-Spiel Schweiz gegen Serbien geschaut und ein wenig gestichelt (Stevic wurde in Deutschland geboren, besitzt aber auch die serbische Staatsbürgerschaft; die Red.).

Gewinnen macht Freude: Die HSC-Spieler nach ihrem Sieg gegen Pfadi. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Zu viel Harmonie kann aber auch dem Leistungsgedanken schaden.

Das ist richtig, man muss dem entgegenwirken. Es gab eine Phase zu Beginn der Saison, als wir mit vier Punkten gestartet sind. Da mussten wir aufpassen, dass keiner denkt, jetzt laufe alles von alleine. Danach haben wir einmal drei Spiele hintereinander verloren. Gegen gute Gegner zwar, aber ich merkte, dass das Feuer fehlte, das wir am Anfang hatten. Das haben ich und die Mannschaft korrigiert. Seither sind wir sehr, sehr fokussiert unterwegs.

Der HSC steht derzeit auf jenem vierten Platz, den der Verein als Ziel herausgegeben hat. Wandern die Gedanken manchmal schon ans Ende der Saison, zu den Playoffs?

Als wir uns dieses Ziel gesetzt haben, hatte ich schon auch im Hinterkopf, dass uns dieser vierte Platz für die Playoffs einen Vorteil bringen kann, weil wir in diesem Fall ein zusätzliches Heimspiel hätten. Jetzt ständig daran zu denken, wäre aber falsch. Wir müssen uns auf die Aufgaben im Hier und Jetzt fokussieren. Aber: Am Mittwoch gegen GC Amicitia wussten wir zum Beispiel, dass wir unseren Gegner mit einem Sieg auf vier Punkte distanzieren können. Es ist ein wichtiger Teil der Vorbereitung, darauf hinzuweisen.

Aktuell sieht es danach aus, dass Sie in der ersten Playoff-Runde wie in der vergangenen Saison auf GC Amicitia treffen.

Das stimmt. Sollte es so kommen, sind wir auf Revanche aus für das Ausscheiden im letzten Jahr.

Im Schweizer Fussball wurde zuletzt über den Modus diskutiert. Bräuchte es auch im Handball Veränderungen?

Ich würde die Liga auf zwölf Teams aufzustocken. Die Nationalliga B hat 14 Mannschaften, die Nationalliga A nur zehn. Ich verstehe nicht, warum das so sein muss.

Mehr Mannschaften bedeuten aber auch mehr Spiele. Gerade sagten Sie noch, das Team sei am Anschlag und brauche eine Pause. Ist das kein Widerspruch?

Wir alle wollen uns im Schweizer Handball weiter professionalisieren, wollen viele Spiele und Möglichkeiten haben, um uns mit anderen zu messen. Dann müsste man eben den Spielkalender verlängern. Es ist schade, wenn du in der ersten Playoff-Runde ausscheidest, im April die Saison bereits vorbei ist und du danach drei Monate lang keinen Wettkampf mehr hast. Gerade für junge Spieler ist das eine Katastrophe, weil sie sich so nicht weiterentwickeln können und Rückschritte machen.