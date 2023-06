Interclub Aarau und Zofingen weiter im Aufstiegsrennen dabei Am vergangenen Wochenende wurde die zweite Runde der Aufstiegsspiele ausgetragen. Von den Aargauer NLC-Teams bei den Männern haben sowohl Aarau wie auch Zofingen überzeugen können.

Dario Huber vom NLC-Team des TC Zofingen steht in der dritten Aufstiegsrunde Fabio Baranzini

Aufgrund der Klassierungen waren sowohl Aarau wie auch Zofingen vor der zweiten Aufstiegsrunde zur Nationalliga B zu favorisieren gewesen. Und die gute Nachricht: Beide sind dieser Favoritenrolle gerecht geworden und stehen in der dritten Aufstiegsrunde. Aarau dank einem Sieg über Locarno, Zofingen bezwang Thalwil.

Keine Doppel nötig

Die Aarauer blieben beim Auswärtsspiel in Locarno ungefährdet. Gegen die Tessiner, die im Vergleich zum Rest der Saison nicht in Bestbesetzung aufgelaufen sind, konnten die Aarauer die Begegnung schon nach den Einzelpartien beenden. Dies dank den fünf Einzelsiegen von Muhamed Fetov, Kevin Jordi, Arturo Roth, Slobodan Mavrenski und Noah Bircher. Für das Team von Captain Diego Roth wartet nun in der nächsten Runde ein happiger Brocken: Sie treffen auf der heimischen Anlage auf den TC Schützenmatt Solothurn. Die Solothurner haben in ihren insgesamt fünf Begegnungen in diesem Jahr erst vier Matches verloren.

Die Zofinger Männer, die sich den Aufstieg in die Nationalliga B zum Ziel gesetzt haben, konnten zum zweiten Mal in Folge in den Aufstiegsspielen alle sechs Einzelpartien gewinnen. Diesmal gelang dies gegen den TC Thalwil. Jacob Kahoun, Dario Huber, Janis Simmen, Nikolaj Talimaa, Darius Elia Kuster und Lazar Magdinchev siegten allesamt in zwei Sätzen. Doch auch für die Zofinger dürfte es kommende Woche nicht im selben Stil weitergehen. Denn auch auf sie wartet ein starker Gegner. Die Zofinger müssen auswärts gegen Lausanne-Sports ran, das über ein sehr breites und starkes Kader verfügt.

Möhlin neu in der Nati A

In den Aufstiegsspielen standen auch mehrere Seniorenteams aus dem Kanton Aargau im Einsatz. Die NLB-Männer 35+ aus Mellingen beispielsweise. Sie standen als Aufsteiger in der letzten Aufstiegsrunde für die Nationalliga A. Dort trafen sie auf den TC Zug, dem sie allerdings deutlich mit 1:5 unterlagen. Damit verpassen die Mellinger den Aufstieg in die Nationalliga A. Den Sprung in die höchste Liga des Landes geschafft haben dagegen die Frauen 40+ des TC Möhlin. Sie hatten nach dem souveränen Gruppensieg auch das Aufstiegsspiel gegen Nyon deutlich mit 4:0 gewonnen und gehen nun im kommenden Jahr in der Nationalliga A auf Punktejagd. In der Kategorie 55+ haben Frick und Neuenhof bei den Männern den Sprung in die Nationalliga C geschafft. Und bei den Frauen 50+ gabs ebenfalls zwei Aufsteigerteams in die Nationalliga B. Es sind dies die Equipen aus Obersiggenthal und Wohlen Niedermatten.