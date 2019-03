Am Samstag ab 9 Uhr spielen die Nachwuchstalente in den Kategorien Kids Volley, U13, U15, Herren U17 und Herren U19 um die Medaillen der Aargauermeisterschaft. Am Sonntag sind die Auf/Abstiegsspiele und Ligameister-Duelle in den Erwachsenenkategorien. Am Nachmittag werden die drei Finalspiele im Aargauer Cup ausgetragen.

Die Paarungen lauten:

Damen: Volley Seetal – SV Volley Wyna

Herren: SV Olten – SV Volley Wyna

Mixed: Volley Mutschellen – Los Unidos

Der detaillierte Spielplan vom Samstag

Der detaillierte Spielplan vom Sonntag

Max Meier wird mit seinem Volley-Shop am Samstag von 12-17 h und am Sonntag von 10-16 h vor Ort sein. Der Anlass wird von Swiss Volley Region Aargau organisiert in Zusammenarbeit mit dem VBC Rothrist.