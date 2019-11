In der Zukunft angekommen: Wie die EM-Medaille das Team Schwaller auf ein neues Level hebt

Mehrmals bleiben die Passagiere am Zürcher Flughafen verwundert stehen. Das grosse Empfangskomitee, das munter kleine Schweizer Fahnen schwenkt, zieht die Leute in den Bann. Immer wieder wird nachgefragt, wer denn überhaupt so frenetisch begrüsst wird.

Erst als sich die Schiebetüren der Empfangshalle endlich öffnen, ist auch der letzte Anwesende darüber aufgeklärt worden, dass die Schweizer Curler des Team Schwallers im Anmarsch sind.

Doch während alle um sie herum im Jubeltaumel versinken, finden die beiden Aargauer Romano Meier und Marcel Käufeler gleich wenige Minuten nach ihrer Ankunft kritische Worte.

Bevor sie darauf angesprochen werden können, ob mit der Medaille auch etwas Wehmut über die Finalniederlage gegen Schweden mitschwingt, bringen Sie ihre Enttäuschung gleich selbst zur Sprache. «Ich glaube, wir sind langsam soweit, dass wir uns wirklich darüber freuen können. Im ersten Moment sind wir natürlich Sportler und wollten Gold gewinnen. Es war schon hart», sagt Käufeler als Erstes.

Mit Lockerheit den Widrigkeiten getrotzt

Auch der aus Ehrendingen stammende Romano Meier lässt sich die Ernüchterung anmerken: «Anfänglich war die Enttäuschung gross, aber mit etwas Abstand können wir stolz sein auf diese Leistung. Wir sind uns absolut bewusst, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, nach so einem Anlass ein Medaille heimzubringen.»