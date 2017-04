Das Aargauer Kunstturnen hat derzeit einen Lauf. Der zweite Rang von Oliver Hegi am Reck war bereits die dritte Europameisterschafts-Medaille in Serie. 2015 (2. am Barren) und 2016 (3. am Pferd) hatte Hegis Klubkollege Christian Baumann für Freudentränen gesorgt. Bei dieser Erfolgsgeschichte stellt sich nur eine Frage: Wo bleiben die Frauen?

Im Herbst 2015 an den Weltmeisterschaften in Glasgow stellte der Aargauer Turnverband noch das grösste Kontingent im Schweizer Team. Neben Hegi und Baumann nahmen auch Jessica Diacci und Laura Schulte am wichtigsten Anlass des Jahres teil und halfen durch den 16. Teamrang mit, dass es den Schweizer Frauen an die Olympiaqualifikation für Rio reichte. Doch seither herrscht beim Aargauer Duo Sendepause.