Nach dem Sieg in Schaffhausen und dem gleichzeitigen Sprung auf den Barrage-Platz kennt der Jubel im FCA-Lager keine Grenzen. Gerade als Varol Tasar sein Wahnsinnstor zum 2:1 erklären will, zerren ihn seine Teamkollegen vom Mikrofon weg. Verteidiger Nicolas Bürgy wünscht sich gegen Kriens ein volles Brügglifeld und Trainer Patrick Rahmen sagt, was er am 2. Juni vor hat.