Der TV Endingen hätte sich heute mit einem Sieg den Ligaerhalt gesichert. Da die Surbtaler aber in der Saalsporthalle in Zürich gegen GC mit 20:24 verloren haben, geht die Abstiegsrunde nächsten Samstag in der GoEasy Arena in Siggenthal Station mit Spiel 4 weiter. Endingen führt in der Serie derzeit mit 2:1.