Drei persönliche Bestleistungen, zwei Schweizer Rekorde, ein WM-Halbfinal. Applaus, Applaus!

Mit grossem Aufwand bringt uns das Schweizer Fernsehen die Leistungen der Leichtathleten aus London in die Stube. Das halbe Land kennt inzwischen die Grazie von Lea Sprunger, das Potenzial von Géraldine Ruckstuhl und die Interviews mit Alex Wilson. Selbst Sportlerinnen aus der zweiten Reihe wie Salomé Kora oder Sarah Atcho haben ihren Bekanntheitsgrad dank des medialen Rundum-Pakets signifikant erhöht.

Aber halt! Wir sprechen hier nicht von der Leichtathletik. In London gab es schliesslich bisher keine nationalen Rekorde. Wir reden vom Schwimmen. Auch in dieser Weltsportart fanden letzte Woche die Weltmeisterschaften statt. Und Schwimmen ist immerhin gemeinsam mit der Leichtathletik Hauptsportart und Quotengarant bei Olympischen Spielen. So wichtig, dass die zwei olympischen Wochen für je eine der zwei Disziplinen reserviert sind.

Käser so gut wie noch nie

Die Erfolge der Schweizer WM-Schwimmer bewegen sich in vergleichbaren Sphären wie jene der Leichtathleten. Ein WM-Final und drei Halbfinals schauten in Budapest heraus. Einer der Leistungsträger im Schweizer Sport war der 25-jährige Aargauer Yannick Käser. Über 50 m Brust schwamm er persönliche Bestzeit, über 100 m und 200 m Brust gar nationalen Rekord und bei Letzterem in den Halbfinal. Nur bekam dies praktisch niemand mit, weil TV-Übertragungen aus Ungarn ebenso fehlten wie grossräumige Berichterstattungen in Print- und Onlinemedien.