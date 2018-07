Um den nötigen Umbruch einzuleiten, brauchte Burki Mut. Klar, viele Verträge sind ausgelaufen – aber es braucht viel Selbstbewusstsein, die Abgänge mit besseren Spielern zu kompensieren, statt den einfachen Weg der Vertragsverlängerung zu gehen. Burki ist immer noch ein Sportchef-Neuling und auf ihm lastet in der kommenden Saison grosser Erfolgsdruck: Patrick Rahmen ist «sein» Trainer und es ist nun «seine» Mannschaft.

«Wir im Brügglifeld, wir leben noch!»

Beim Neuaufbau genoss Burki vom Verwaltungsrat innerhalb der Budgetleitplanken völlig freie Hand. Als Gegenleistung für die Budgeterhöhung wollen die Bosse nun Fortschritte sehen. Zwar begeht keiner im Führungsorgan mehr den Fehler und ruft einen konkreten Tabellenrang als Ziel aus, aber hinter den Kulissen wird attraktiver Fussball und eine Top-3-Platzierung erwartet – zu Recht bei diesem Kader und diesem Trainerteam.

Vor dem ersten Ernstkampf lässt sich sagen: Die dringend nötige Operation am Patienten scheint gelungen. Dass nach dem Seuchenjahr 2017/18 Namen wie Schneuwly, Zverotic, Obexer und Almeida zum FC Aarau gewechselt sind, ist erfreulich und zugleich ein Zeichen an die Konkurrenz: «Wir im Brügglifeld, wir leben noch!» Wer sich in Fan- und Sponsorenkreisen umhört, der vernimmt sogar eine kleine Euphorie.

Aber aufgepasst: Das Eis ist hauchdünn. Der FC Aarau muss von Beginn an liefern, sonst läuft das Publikum schnell wieder davon. Das wäre fatal: fürs Image, fürs Portemonnaie, für die Stadion-Abstimmung im nächsten Jahr und somit für die Zukunft des Profifussballs im Kanton Aargau.