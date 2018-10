Als hätte Spielertrainer Hafiz Shaharudin es bereits an der Teambesprechung vor dem Match geahnt: «Die Damen sind heute unsere Matchwinner.»

Und so kam es dann auch. Evgeniya Kosetskaya, die amtierende Vize-Europameisterin im Dameneinzel, hätte keinen besseren Einstand ins Team geben können. Erwartungsgemäss locker gewann sie gegen die junge Nachwuchsspielerin vom BC Zürich im Dameneinzel 21:11 und 21:8.

Allenfalls Aussenseiterchancen

Im Damendoppel hingegen gab man vor der Begegnung Lea Müller und Evgeniya Kosetskaya allenfalls Aussenseiterchancen. Aber sie nutzten ihre Chance und schlugen eines der besten Damendoppel der Liga, Iris Tabeling / Nadia Fankhauser, in drei Sätzen mit 23:21, 14:21 und 21:15.

Und auch das dritte Spiel mit Damenbeteiligung, das Mixed, gewann Lea Müller an der Seite von Nikita Khakimov, ebenfalls in drei Sätzen mit 21:10, 17:21 und 21:16.

Weitere drei Siege für das Team

Auf der Seite der Herren steuerten Pedro Martins im 1. Herreneinzel, Tobias Künzi im 2. Herreneinzel und Tobias Künzi mit Nikita Khakimov im 1. Herrendoppel die weiteren drei Siege für das Team bei.

Dabei zeigte sich Tobias Künzi ungewohnt nervös gegenüber seinen letzten starken Auftritten und ihm unterliefen zu Beginn viele einfache Fehler, bevor er mit dem Gewinn des 3. Satzes das Publikum erlöste und mit dem 5. Sieg in der Begegnung diese „ins Trockene“ brachte.

Das Ass im Ärmel

In der Nationalliga B ging es für das zweite Team auswärts beim BC Adliswil darum, ersatzgeschwächt (Flurin Furrer spielte in der 1. Mannschaft), einen Punkt zu holen. Die Gegner vom BC Adliswil hatten "grosses Geschütz" aufgefahren und spielten in der Nationalliga B mit zwei europäischen Spitzenspielern, Sonja Pekkola und Anton Kaisti aus Finnland.

Aber auch das Team Argovia 2 hatte mit Maryna Ilinska ein Ass im Ärmel und konnte es erfolgreich ausspielen: Ilinska gewann das Dameneinzel und mit Céline Dagelet auch das Damendoppel. Punkt gewonnen und damit Ziel erreicht.