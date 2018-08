Für Gianluca Frontino ist das Captain-Amt beim FC Aarau Anerkennung und Herausforderung zugleich. Der Freigeist, Ballkünstler und Kreativspieler bewegt sich oft zwischen Genie und Wahnsinn. Während er in der Rückrunde der vergangenen Saison zweifellos der beste Aarau-Spieler war, will ihm in dieser Saison noch nicht viel gelingen.