«Ich möchte für meine Girls da sein»: Ex-Nati-Goalie Brunner reitet mit den FCA Frauen auf der Erfolgswelle

Fünfmal Schweizer Meister, viermal Cup-Sieger, zweimal «Spielerin des Jahres» und ehemalige Rekord-Nationalspielerin (78 Länderspiele): Die Erfolge von Marisa Brunner sprechen für sich. Als ehemalige Torhüterin bringt so viel Erfahrung mit. «Im mentalen Bereich kann ich die Spielerinnen am besten unterstützen. Einfach mal mit sich und seiner Leistung zufrieden sein, das können die Wenigsten. Hier kann ich weiterhelfen», betont Brunner.

Nach Zwischenstationen als Goalietrainerin beim FC Basel und GC ist Brunner nun zurück in Aarau. Nicht zuletzt, wegen der Nähe zum Arbeitsort: Die gebürtige Aarauerin arbeitet als Kommunikations-Verantwortliche sowie als Teil der Geschäftsleitung bei der Lindenapotheke. Das von ihrem Vater Ernst gegründete Familienunternehmen mit 12 Apotheken und 150 Mitarbeitern hat den Hauptsitz in Oberentfelden.

Das mit dem Potential ausschöpfen, sei generell so eine schwierige Sache beim Frauenfussball: «Viele Spielerinnen schaffen es nicht, ihre volle Leistung auf dem Platz abzurufen, weil sie sich zu lange mit ihren Fehlern beschäftigen. Das gelingt den männlichen Fussballer besser, was aber auch mit der Förderung zu tun hat.»

Wie lange Brunner die Frauen auf dem Weg zu diesem Ziel begleiten wird, möchte sie nicht vom Erfolg abhängig machen. «Ich schaue von Saison zu Saison, wie es mit dem Berufsleben vereinbaren lässt.»

Dementsprechend hat Brunner noch keine konkreten Pläne für die Zukunft. Was sie allerdings weiss, ist, dass sie auch weiterhin mit den Goalies arbeiten möchte. «Einen Posten als Cheftrainerin ist nichts für mich, das habe ich als Assistentin beim FC Basel gemerkt. Ich schätze das persönliche Verhältnis im kleinen Rahmen mit den Goalies enorm und möchte immer für meine Girls da sein.» So auch beim letzten Hinrundenspiel in Walperswil am Samstag 19 Uhr.