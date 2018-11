Muss der FC Aarau ins Tessin, geht es oft um mehr als um drei Punkte. Vor dem Abstiegskracher in Chiasso kommen Erinnerungen an Ex-Trainer Marco Schällibaum auf. Was das mit Patrick Rahmen zu tun hat, diskutieren die AZ-Fussballreporter Ruedi Kuhn und Sebastian Wendel im neuen FCA-Talk.