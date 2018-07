2 – Der FC Aarau gegen die Welschen – Lausanne und Servette sind die stärksten Konkurrenten.

«Auf dem Papier sehe ich das auch so. Servette hat gut aufgerüstet und wird am Samstag ein starker erster Gegner sein. Lausanne hat sein Kader nach dem Abstieg grösstenteils zusammenbehalten und wird sich gemäss meinen Informationen in den nächsten Tagen noch namhaft verstärken.

Sie sind die Favoriten, aber ich gehe von einer ausgeglichenen Meisterschaft aus. Winterthur hat sich zuletzt stark präsentiert, Schaffhausen und Wil haben auch ihre Ambitionen.»

3 – Patrick Rahmen gewinnt lieber 5:4 als 1:0.

«Mit unserer Spielausrichtung ist es schwieriger, 1:0 zu gewinnen als 5:4. Mein Anspruch aber ist es, 3:0 zu gewinnen. Es wäre fatal, die Mannschaft nur aufs Toreschiessen einzustellen und die Abwehr zu vernachlässigen:

Denn die Wahrscheinlichkeit, die 4 Gegentore zu erhalten, ist viel grösser als die Wahrscheinlichkeit, die 5 eigenen Tore nicht zu erzielen. Meine Antwort auf Ihre These lautet also: Sie stimmt nicht, denn sie widerspiegelt nicht meinen Anspruch. Gleichzeitig bin ich nicht der Trainer, der vor dem eigenen Strafraum den Bus parkiert und auf den lieben Gott vertraut, dass vorne einer reingeht.»

4 – Patrick Rahmen ist der erste FCA-Trainer seit René Weiler 2014, der nicht entlassen wird und seinen Abgang selber bestimmt.

«Bislang bin ich als Cheftrainer noch nie entlassen worden, das soll so bleiben, dafür arbeite ich jeden Tag. Aber das Wort ‹Abgang› mag ich nicht: Ich sehe mich langfristig in Aarau.

In den Gesprächen zwischen mir und den Klubverantwortlichen haben wir stets mit der Perspektive über die nächste Saison hinaus geredet, also war auch für beide Seiten schnell klar, dass wir einen Zweijahresvertrag abschliessen. Ich bin mir bewusst, dass dies nach den vergangenen Jahren ein grosser Vertrauensbeweis ist. Eine Ausstiegsklausel gibt es in meinem Vertrag nicht.»

5 – Mit Marco Walker hat Patrick Rahmen den prominentesten und stärksten Assistenzcoach der Schweiz an seiner Seite – das birgt Raum für Konflikte.

«Im Gegenteil: Ich profitiere davon, die besten Leute um mich herum zu haben. Nicht nur Marco, auch Nobi (Konditrainer Norbert Fischer; d. Red.) und Flamur (Goalietrainer Flamur Tahiraj; d. Red.) sind top. Das A und O ist die Loyalität untereinander. Wenn ich überzeugt bin von mir und das ausstrahle, brauche ich starke Partner nicht zu fürchten.

Ich war selber lange Assistenztrainer und habe es stets geschätzt, viele Kompetenzen zu haben. Das handhabe ich jetzt mit Marco so: Er übernimmt einen Grossteil der Trainingsgestaltung. Taktische Übungen, Videoanalysen, und die Ansprachen vor Spielen sind bei mir, ich trage die Gesamtverantwortung. Dieses Modell erlaubt mir, punktuell auf die Spieler einzugehen.»