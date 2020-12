HSC-Trainer Misha Kaufmann: «Meine Spieler machen nach der Quarantäne einen sehr positiven Eindruck»

«Wir sollten häufiger ein paar Tage Pause einlegen – solche ‹Breaks› können durchaus nützlich sein», sagt Misha Kaufmann. Der Trainer des HSC Suhr Aarau findet im Rückblick auf die zehntägige Quarantäne seines kompletten Teams fast ausschliesslich positive Worte.

Zwar blieben ihm nach deren Ende in der Nacht von Donnerstag auf Freitag nur gerade vier Trainingseinheiten zur Vorbereitung auf den nächsten Ernstkampf. Doch Kaufmann hat in den wenigen Trainings einen «sehr positiven Eindruck» seiner Spieler erhalten.

«Wir haben die Situation so akzeptiert und das Beste daraus gemacht. Meine ‹Giele› sind frisch, gut vorbereitet, vollkommen fokussiert und top motiviert ins Mannschaftstraining zurückgekehrt», sagt er.

HSC-Trainer Kaufmann blickt optimistisch auf Gastspiel in Schaffhausen

Dementsprechend optimistisch schickt Kaufmann seine Mannschaft in die letzte Partie des Jahres 2020: Der HSC trifft dabei heute Abend auswärts auf die Kadetten Schaffhausen. «Dieser Gegner, noch dazu auswärts – das schwierigste, was die Liga zu bieten hat. Aber wir fahren dahin, um die zwei Punkte zu holen», sagt er und fügt an: