Es ist so weit: Heute starten die Playoffs, wie gross ist die Vorfreude?

Sehr gross. Dieses Format ist fast für das ganze Team eine neue Erfahrung.

Was ist anders im Vergleich zur Vorsaison, als nach der Finalrunde Schluss war?

Das ist komplett etwas anderes. Vor einem Jahr war bald klar, auf welchem Platz wir die Saison beenden. Da ging es in den letzten paar Spielen nur noch darum, die Saison ausklingen zu lassen. Mit den Playoffs ist alles anders, da kommen zum Ende der Saison die wichtigsten Spiele. Jetzt können wir Grosses erreichen. Drei Siege können den Unterschied zwischen einer guten und einer Wahnsinns-Saison machen.

Gleichzeitig wird eine Überraschung gegen den klaren Favoriten Kadetten Schaffhausen schwieriger.

Wir haben diese Saison bereits gezeigt, dass wir die Kadetten auch besiegen können. Aber klar, in einer Playoff-Serie ist alles noch einmal ganz anders. Um über fünf Spiele gegen die Kadetten das bessere Team zu sein, ist schon ein kleines Wunder nötig.

Es ist ein Vergleich David gegen Goliath, mit welchen Gefühlen gehen Sie in diese Serie?

Die Kadetten sind Serienmeister, für den HSC sind die Playoffs eine ganz neue Erfahrung. Es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, dass das in den Gedanken, wie wir in den Match gehen, überhaupt keine Rolle spiele. Wir wissen, dass wir etwas Spezielles zeigen müssen. Wenn beide Teams einfach ihre Leistung abrufen, dann kippt es auf die Seite des Gegners.

Sie haben Ihren Vertrag beim HSC verlängert, obwohl Ihnen Angebote von Top-Teams vorlagen. Warum?

Weil der Verein in dieselbe Richtung strebt wie ich: Nach oben. Irgendwann wollen wir um den Meistertitel spielen. In den vergangenen Jahren hatten wir einen grossen Aufwärtstrend und ich glaube, dass wir unser Potenzial heute noch nicht ausgeschöpft haben. Es ist zudem ein zusätzlicher Reiz, nicht einfach zu einem Team zu gehen, wo alles bereitliegt und man den Meistertitel nur noch abholen muss. Hier bin ich beim gesamten Aufbau dabei.

Wann sind Sie mit dieser Saison zufrieden?

Ich bin der Meinung, dass man durchaus zufrieden sein darf, aber nicht im Moment, sondern erst im Rückblick. Viel mehr kann ich im Vorfeld der Serie nicht dazu sagen.