HSC Suhr Aarau Rausch ohne Kater: Die Lehren aus der Europacup-Party für den Liga-Alltag Der HSC Suhr Aarau kehrt am Mittwochabend (ab 19.30 Uhr) auswärts bei Wacker Thun in den Meisterschaftsbetrieb zurück. In der Liga ist die Mannschaft seit dem Rückrundenstart noch sieglos. Diese vier Lehren aus dem Europacup könnten zum ersten Erfolg verhelfen.

Rechtsaussen Gian Attenhofer befindet sich derzeit in blendender Verfassung. Seine Tore werden auch in Thun vonnöten sein. Marc Schumacher / freshfocus

Der Jubel aus der Schachenhalle ist verebbt, die letzten Konfetti sind aufgewischt. Am vergangenen Samstag hat der HSC Suhr Aarau die Viertelfinal-Runde im Europacup erreicht und damit die Erwartungen übertroffen. Nun wartet wieder der Alltag in der Liga auf die Spieler, die zusehen müssen, dass nach dem Rausch nicht der Kater einsetzt.

In der Meisterschaft hat der HSC in diesem Jahr noch nicht gewonnen. Der Punktekoeffizient von 0.89 listet die Mannschaft derzeit auf Rang acht. Um den Blick erneut in die vorderen Tabellenregionen richten zu dürfen, muss wieder zweifach gepunktet werden. Bestenfalls schon heute Abend, wenn der HSC um 19.30 Uhr auswärts bei Wacker Thun vorstellig wird. Die AZ identifiziert vier Punkte, die in den Europacup-Spielen gegen Karvina den Erfolg gebracht haben – und die auch in Thun der Schlüssel zum Sieg werden können.

Starke Torhüter

Diese Jubelpose ortet man bei Leonard Grazioli zuletzt immer öfter. Marc Schumacher / freshfocus

Nicht einmal der Anschlusstreffer war Karvina noch vergönnt. Innert wenigen Sekunden scheiterten die Gästespieler gleich doppelt an den ausgestreckten Gliedmassen von Leonard Grazioli. Wenig später war Schluss, der HSC mit 30:28 erfolgreich, und Grazioli massgeblich beteiligt daran, dass seine Mannschaft in der zweiten Halbzeit lediglich elf Gegentore hinzunehmen hatte. Zehn Paraden wies die Statistik aus, die Abwehrquote lag bei 34 Prozent.

Sie widerspiegelt die aufsteigende Form Graziolis in den letzten Wochen. Im Cup-Spiel gegen Schaffhausen Anfang Februar noch kaum an einem Ball dran, hielt der nach dieser Saison scheidende Torhüter seine Mannschaft gegen Chênois und St. Otmar lange im Spiel. In beiden Partien gegen Karvina darf man ihm gar überragende Leistungen attestieren. Sollte der 21-Jährige einmal nicht den besten Abend einziehen, steht noch immer Jannis Scheidiger bereit. Dessen Einsatzzeiten fallen in der Regel geringer aus, einige Glanztaten aus den jüngsten Auftritten bleiben dennoch in Erinnerung.

Druck vom Flügel

In Timothy Reichmuth schlummert Potenzial, das derzeit nicht ausreichend ausgenutzt scheint. Marc Schumacher / freshfocus

Timothy Reichmuth durchschreitet gerade eine leichte Baisse. Seit dem Rückrundenstart gelang ihm in der Liga nur ein Tor, vor einer Woche gegen St. Gallen blieb er bei Abschlüssen glücklos, die er in der vergangenen Saison noch traumwandlerisch sicher verwertet hätte. Gegen Karvina zeigte sich der Linksaussen formverbessert, warf zwei Tore und half beim Aufschwung in der zweiten Halbzeit mit. Ausgereizt ist sein Potenzial aber bei weitem nicht.

Auf dem rechten Flügel ist Konstanz derzeit eher vorzufinden. Ein nahezu fehlerfreies Spiel bot gegen Karvina etwa Gian Attenhofer dar, indem er sechs Tore aus sieben Versuchen erzielte. Mit Konkurrent Lars Hofer teilt sich Attenhofer regelmässig die Einsatzminuten auf der Aussenposition. Mal spielt der eine besser, mal der andere. Beide gehören sie beim HSC zu den Lichtblicken in diesem noch jungen Jahr.

Variables Rückraum-Spiel

Zuzug Rudolf Faluvégi ist auf allen Positionen im Rückraum einsetzbar. Marc Schumacher / freshfocus

Seit nunmehr fast zwei Wochen hat Trainer Aleksandar Stevic wieder grössere Auswahl auf seinen Rückraum-Positionen. Mit Zuzug Rudolf Faluvégi steht ein Spieler im Kader, der auf der Zwei oder der Drei eingesetzt werden kann. Sprich: Egal, ob als linker oder rechter Aufbauer, oder als Spielmacher – Faluvégi spielt dort, wo ihn der Trainer haben will. Auch dank Faluvégi ist das Angriffsspiel von Suhr Aarau weniger vorhersehbar. Die neu gewonnene Variabilität stellt den Gegner wiederholt vor Herausforderungen – und war im Europacup ein belebendes Element.

Tore von Manuel Zehnder

Manuel Zehnder macht nicht erst seit kurzem den Unterschied beim HSC Suhr Aarau aus. Marc Schumacher / freshfocus

Man geht nicht zu weit, wenn man sagt, dass der HSC Suhr Aarau im Europacup ohne Manuel Zehnder wohl nicht weitergekommen wäre. Zehn Tore erzielte er im Hinspiel, zwölf im Rückspiel. Zehnder ist der Unterschiedsspieler dieses Teams. Und nicht erst seit den verletzungsbedingten Ausfällen von Tim Aufdenblatten und João Ferraz nimmt er diese Rolle auch an.

Zuweilen mutet sich der 22-Jährige etwas viel zu, nimmt Würfe, die er nicht nehmen sollte oder verpasst den richtigen Moment für das Abspiel. Doch stets schüttelt er die Unzulänglichkeiten ab, blickt nach vorne und handelt wieder im Interesse seiner Mannschaft. Nach der umstrittenen Disqualifikation vor einer Woche, als er den gegnerischen Torhüter beim Penalty im Gesicht traf, steht Zehnder in Thun zur Verfügung. Es wird ihn brauchen – und seine Tore.