HSC Suhr Aarau Für Gian Attenhofer ist die Handballsaison nach einem Kreuzbandriss vorbei Der HSC Suhr Aarau wird das Verletzungspech nicht los: Gian Attenhofer hat sich im Spiel gegen Kriens-Luzern einen Riss des vorderen Kreuzbands zugezogen und verpasst den Rest der Saison.

Teamkollege Marijan Maric (l.) und Zeljko Musa helfen Gian Attenhofer vom Platz. Bild: Martin Meienberger / freshfocus

Die Befürchtungen haben sich bestätigt: Gian Attenhofer hat sich im Spiel gegen Kriens-Luzern am Sonntag schwer verletzt. Ein Untersuch ergab einen Riss des vorderen Kreuzbands im rechten Knie. Schon wieder! Bereits im Februar 2022 hatte sich der heute 21-Jährige das Kreuzband gerissen. Damals im linken Knie. Nur zehn Monate nach seinem Comeback fällt der Basler nun erneut lange aus und seine Karriere gerät ins Stocken.

Attenhofer gilt als einer der talentiertesten Schweizer Nachwuchsspieler auf dem rechten Flügel. Dass er der nächste Spieler des HSC Suhr Aarau wird, der den Schritt in eine Profiliga im Ausland schafft, schien nur eine Frage der Zeit. Schliesslich ist es das Los des finanziell eher schwach aufgestellten Aargauer Vereins, dass die besten Talente verloren gehen.

Der HSC wird das Verletzungspech nicht los

Bei Attenhofer verzögert sich dieser Schritt nun erneut. Das ist bitter. Zumal er schon vor seinem ersten Kreuzbandriss als Shootingstar galt. Nach seiner Rückkehr im vergangenen Dezember konnte Attenhofer erstaunlich schnell an seine früheren Leistungen anknüpfen, fast so, als wäre er gar nie weggewesen. Und obwohl er einmal scherzhaft sagte, dass kurz nach seiner Rückkehr die Negativserie begann, lag es nicht an ihm, dass der HSC im Jahr 2023 kein Meisterschaftsspiel gewinnen konnte. Im Gegenteil: Attenhofer war einer der wenigen, der über weite Strecken Normalform erreicht und aufgrund des Comebacks sogar verblüffte.

Stark war dann auch der Einstand in die neue Saison. Schon im Startspiel gegen den BSV Bern war er mit acht Treffern bester Werfer seines Teams und gegen Kriens-Luzern gelangen ihm in den ersten fünf Minuten drei Tore, ehe er sich nach gut sieben Minuten – wie man jetzt weiss – das Kreuzband riss und die Saison für ihn viel zu früh zu Ende ging.

Der HSC wird das Verletzungspech weiter nicht los. Schon die vergangene Saison war geprägt von zahlreichen Ausfällen von Leistungsträgern. Und obwohl auf dem rechten Flügel Lars Hofer nach einer Hüft-Operation bald wieder einsatzbereit sein sollte: Der Ausfall von Attenhofer wiegt schwer. Nicht nur, weil er sich als Penaltyschütze herauskristallisiert hat, sondern auch, weil er trotz seines jungen Alters einer ist, der das Team führen kann.