HSC Suhr Aarau: Ab sofort erinnert in der Schachenhalle ein Banner an den Triumph im Supercup

Am Mittwochabend hätte der HSC Suhr Aarau gegen Pfadi Winterthur sein letztes Heimspiel 2020 bestritten. Hätte. Weil sich jedoch die gesamte Mannschaft nach mehreren Coronafällen seit vergangener Woche in Quarantäne befindet, wurde die Partie verschoben. Sie wird an einem noch zu bestimmenden Datum nach der Winterpause nachgeholt.

So weit so gut. Allerdings wäre im Rahmen der Partie ein feierlicher Akt geplant gewesen: So hätte ein Banner zur Erinnerung an den Supercup-Triumph des HSC an die Hallendecke gezogen werden sollen.