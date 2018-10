Der HSC Suhr Aarau ist mit zwei Siegen und drei Niederlagen in die Saison gestartet. Sind Sie als Sportchef damit zufrieden?

Michael Conde: Der Auftakt in Schaffhausen war trotz Niederlage (24:26, d. Red.) gut. Die beiden Auswärtssiege sind erfreulich deutlich ausgefallen, die beiden Heimniederlagen sind schmerzhaft und sorgen dafür, dass wir punktemässig unter Budget sind.

Der HSC Suhr Aarau verfügt in dieser Saison über das teuerste Kader seiner Vereinsgeschichte. . .

. . . Genau. Wir haben ein höheres Budget als in den vergangenen Jahren. Darin ist alles enthalten, was die erste Mannschaft betrifft.

Wann fällt die Millionengrenze?

Gar nicht. Das Budget ist jetzt am oberen Rahmen unserer Möglichkeiten. Wir wollen diesen Betrag halten oder, je nachdem, wie die Saison läuft, sogar etwas senken. Das ist auch in unserer Fünfjahresplanung so fixiert.

Kriegen Sie Augenwasser, wenn Sie sehen, dass der FC Aarau mit dem Fünffachen Ihres Budgets operiert?

Nein, das kann man so nicht sagen. Klar hätte ich gerne dasselbe Budget, aber unser Sport lässt das nicht zu.

Sie sind also nicht neidisch?

Auf keinen Fall. So sind die Realitäten. Kommt hinzu, dass der FCA für die Attraktivität des Sportplatzes Aarau und Umgebung enorm wichtig ist. Deshalb darf der FCA auf keinen Fall absteigen. Ich mache mir aber keine Sorgen, der Klub wird sich vom schlechten Saisonstart erholen.

Zurück zum HSC. Inwiefern verändert die teurere Mannschaft die Erwartungen?

Wir erwarten eine bessere Klassierung als in der vergangenen Saison (6., d. Red.). Unser Ziel ist es, die Saison mindestens im fünften oder sechsten Schlussrang abzuschliessen.

Was mit dem Erreichen der Finalrunde geschafft wäre.

Jein. Die Finalrunde sollte kein Thema mehr sein. Wir wollen den nächsten Schritt machen und in den Playoffs die erste Runde überstehen.

Trainer Misha Kaufmann nennt noch höhere Ziele. Wie gehen Sie damit um?

Seine Erwartungshaltung ist – und das ist vollkommen legitim – höher als diejenige des Vereins. Misha lebt seine Ziele in jedem Training vor, er verlangt immer 100 Prozent von jedem. Ein fünfter, sechster Rang stellt ihn nicht zufrieden.

Erhöht das nicht automatisch den Druck auf den Verein?

Nein, das sehe ich nicht so. Wir leben das mit Misha und unterstützen ihn dabei, seine Ziele zu erreichen – mehr geht immer.

Gemäss dem angesprochenen Fünfjahresplan will der HSC künftig vermehrt auf Eigengewächse setzen. Aktuell liegt ein Grossteil der Verantwortung auf den Schultern der Ausländer.

Das stimmt so nicht. Mit Tim Aufdenblatten haben wir einen Eigenen, auf dem sehr viel Verantwortung lastet. Mit Timothy Reichmuth ist nach dem Ausfall von Beau Kägi (Kreuzbandriss, d. Red.) einer der ganz Jungen Stammspieler auf dem linken Flügel.

Aber wenn es hart auf hart kommt, stehen mehrheitlich die Ausländer auf der Platte.

Beim Cup-Spiel in Horgen (23:19) haben die Jungen begonnen – auch wenn es harzig lief. Der Trainer gibt den Jungen ihre Chancen, Erfahrung zu sammeln.

Wie sind die hohen Ansprüche von Trainer und Verein mit den Eigengewächs-Zielen zu vereinbaren?

Das braucht seine Zeit. Die Jungen sind bei wöchentlich fünf Trainings der ersten Mannschaft dabei. Im Weiteren trainieren sie in einem unserer Jungfalken-Teams. Zu Spielpraxis kommen sie auch bei unserem Partnerteam HV Olten und unseren Nachwuchsteams, wo überall dasselbe System gespielt wird.

Ist der Fünfjahresplan auf Kurs?

Wir sind sogar etwas weiter als geplant. Wir haben damit gerechnet, dass Manuel Zehnder, Lukas Laube und Daniel Parkhomenko grösstenteils in der ersten Mannschaft mit dabei sind. Jetzt sind mit Cedric Christ und Julius Voelkin sogar insgesamt fünf Junge bereits Teil des Fanionteams und sammeln entsprechend Erfahrung.

Mit Patrick Romann hat der HSC Ende vergangener Saison seinen Captain verloren. Wie schwer wiegt sein Abgang?

Menschlich fehlt uns Patrick ganz extrem. Er war so wichtig für das Team, für den Zusammenhalt. Sportlich kann man ihn ersetzen, das ist kein Thema. Mit Tim (Aufdenblatten, d. Red.) und Dario (Ferrante, d. Red.) hat der Trainer die richtigen Nachfolger von Patrick als Captain-Duo gefunden.

Haben Sie versucht, den Rücktritt des damals 24-Jährigen zu verhindern?

Nein, mir war klar, dass sein Entscheid steht. Das wäre nicht fair gewesen. Zumal er uns so früh informiert hat, dass wir genug Zeit hatten, einen Ersatz zu finden. In Mathias Müller haben wir einen sehr typenähnlichen Spieler verpflichtet. Spielerisch ist er zwar noch nicht ganz so weit, aber er bekommt die Zeit, die er braucht.

Auf diese Saison hin gab es ein paar wichtige Wechsel. Wie sieht das im Hinblick auf den kommenden Sommer aus?

Die Kaderplanung 2019/20 läuft bereits auf Hochtouren. Wir wollen das Kader mit ein paar Jungen ergänzen, ansonsten aber so weit wie möglich zusammenhalten. Klar, die eine oder andere Änderung wird es geben, aber einen grösseren Umbruch soll es nicht geben.

In der Schweiz wurden in den vergangenen Jahren mehrere neue Handball-Arenen eröffnet. In Aarau scheiterten zuletzt zwei Projekte.

In erster Linie bin ich froh, haben wir eine so tolle Halle, wie die schweizweit beliebte Schachenhalle. Die Atmosphäre ist hier top. Und wir sind sehr glücklich, dass wir als Verein bei vielen Dingen – wie dem 2017 eingesetzten blauen und TV-tauglichen Boden – mitsprechen dürfen.