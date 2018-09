Die Lichterreihen an der Decke der Aarauer Schachenhalle gehen der Reihe nach aus. Der mit Luft befüllte Plastikadler steht in der Ecke des Spielfeldes bereit. Die Musik dröhnt aus den Boxen. Die Augen der 804 Zuschauerinnen und Zuschauer folgen gebannt dem Scheinwerferlicht, das die Spieler des HSC Suhr Aarau nacheinander auf die Platte geleiten wird. Eigentlich ist alles wie immer.

Der linke Flügel hat sich am Donnerstag das Kreuzband gerissen. Erneut im rechten Knie, erneut ist es im Training passiert: «Es war wie ein Replay des ersten Mals. Dieselbe Auslösung, dieselbe Abfolge, dieselbe Täuschung, derselbe Ort. Es war und ist wie in einem schlechten Film», sagt Kägi.

Wer es nicht schon am Samstagmorgen bei der offiziellen Bekanntmachung mitbekommen hat, erfährt es in diesem Moment: Der 25-Jährige hat sich erneut eine schwere Knieverletzung zugezogen und wird seinem Klub monatelang fehlen.

Noch nicht wirklich realisiert

Kägi ist gerührt von der Botschaft, die sein Team mit der Präsentation seines Trikots aussendet: «Das bedeutet mir sehr viel. Es ist extrem schön, die Unterstützung des gesamten Vereins zu spüren. Eigentlich hatte ich für diese Saison ganz andere Pläne: Ich habe mir Einiges vorgenommen, wollte mich für die Unterstützung in den vergangenen anderthalb Jahren bedanken. Jetzt bin ich wieder in dieser Situation...»

Kägi wird noch etwas Zeit brauchen, um sein riesiges Pech verarbeiten zu können, «Ich fühle eine Leere in mir. Es ist so unreal. Ich kann es irgendwie noch gar nicht so richtig fassen», sagt Kägi. Er hofft, dass er vom ersten Kreuzbandriss immerhin insofern profitieren kann, als dass er bereits weiss, wie der Weg zurück auf die Platte aussieht, was alles auf ihn zukommt.

Bis auf weiteres befindet sich sein Platz während der Partien des HSC nun aber auf der Tribüne. So auch am kommenden Samstag, wenn der HSC auswärts auf den RTV Basel (Anpfiff: 18.00 Uhr) trifft.