Der HSC Suhr Aarau ersetzt den Torhüter gleich von Beginn weg durch einen siebten Feldspieler. Der erste Angriffsversuch endet allerdings nach einem Gegenstoss mit einem Siebenmeter für Wacker - den Torhüter Dragan Marjanac pariert. Und so sind es schliesslich die Gäste, die in Person von Nikola Isailovic den ersten Torschützen der Partie zu bejubeln haben.

In der Folge entwickelt sich ein intensiver Schlagabtausch zwischen den beiden Teams. Weil sich die beiden Teams bis dahin in Sachen Paraden, Fehlwürfe und Technische Fehler in etwa die Waage halten, steht es zu diesem Zeitpunkt folgerichtig 4:4.

Fünf Minuten später hat der HSC dank einer weiteren Parade Marjanacs die Chance, erstmals mit zwei Treffern in Front zu gehen. Stattdessen aber kassiert Topskorer Milan Skvaril bei einem Gegenstoss eine Zweiminutenstrafe und Wacker verwertet den zusätzlich fälligen Siebenmeter zum 5:5.

Zwei rote Karten noch in der ersten Halbzeit

Kurz nach Ablauf der 18. Spielminute liegt der HSC erstmals hinten. Wacker-Kreisläufer Reto Friedli trifft in Überzahl zum 7:6 für seine Farben. Nach 22:19 Minuten kassiert HSC-Topskorer Skvaril nach einem unglücklichen Rencontre mit Nicolas Raemy die rote Karte. Sein Cheftrainer Misha Kaufmann legt gegen diese Entscheidung sogleich offiziell Protest ein.

Die Hektik um den Entscheid scheint die Gäste zusätzlich angestachelt zu haben: Bis zur 25. Minute drehen sie das Resultat wieder zu ihren Gunsten (10:9). Nach 26:19 holt der HSC nach, was er bereits in der Startviertelstunde hätte haben können: Nach David Poloz‘ verwandeltem Siebenmeter liegen die Aargauer erstmals mit zwei Treffern im Vorsprung (11:9). Kurz darauf stellt der HSC sogar auf 12:9.

Aber 26 Sekunden vor der Pause aber kommt es für den HSC knüppeldick: Nikola Isailovic kassiert für einen Griff ins Gesicht von Wackers Cedric Manse die rote Karte. Unmittelbar vor der Pause verkürzt Wacker in Unterzahl auf 10:12.

Starker HSC-Auftakt nach der Pause

Der Auftakt in die zweite Halbzeit gelingt dem HSC dank einer weiteren Parade von Marjanac ideal. Statt den Anschlusstreffer nach dem Anspiel hinnehmen zu müssen, können die Gäste ihre Führung dank Aufdenblatten sogar auf 13:10 ausbauen. In Überzahl gelingt in der 33. Minute sogar das 14:10.

Das Heimteam scheint sich in der Folge langsam ans Spiel ohne Schlüsselspieler Raemy zu gewöhnen. Der Nationalspieler in Thuner Diensten kommt seit dem Rencontre mit Skvaril, nach welchem er benommen hatte von der Platte geführt werden müssen, nicht mehr zum Einsatz. In den folgenden fünf Minuten kann der HSC aber trotzdem einen Vorsprung von drei Treffern behaupten (18:15).

Nach 43:27 Minuten ist es der mittlerweile eingewechselte Wacker-Torhüter Flavio Wick, der das Heimteam mit seinem zweiten Wurf ins verlassene HSC-Gehäuse in Serie wieder auf 18:19 heran bringt.

HSC lässt sich nicht aus der Ruhe bringen

Zwei Technische Fehler auf Thuner Seite später liegt Suhr Aarau nach einem weiteren Treffer des stark aufspielenden Luca Laube in der 47. Minute wieder mit vier Treffern in Front (22:18). Und es kommt noch besser für die Gäste: Nach 48:08 verwertet Flügel Poloz einen Gegenstoss zum 23:18.

Bis nach Ablauf der 52. Minute gibt der HSC wieder drei Treffer preis und liegt nach zwei weiteren kassierten Zweiminuten-Strafen nur noch mit 24:22 vorne. Fünf Minuten vor dem Ende bezieht Wacker-Trainer Martin Rubin sein drittes Timeout, der HSC führt zu diesem Zeitpunkt mit 27:24 und scheint auf bestem Weg, das Saisonende um mindestens eine weitere Partie hinauszuzögern.

Gut drei Minuten vor der Schlusssirene kassiert Stefan Huwyler eine Zweiminuten-Strafe. Weil David Poloz den daraus folgenden Siebenmeter versenkt (28:24), ist dem HSC der Sieg nun fast nicht mehr zu nehmen. Der HSC bringt den Vorsprung in der Folge problemlos über die Zeit und setzt sogar noch einen oben drauf.

Finalissima am Donnerstag in der Schachenhalle

Damit ist klar: Die Viertelfinalserie zwischen dem HSC Suhr Aarau und Wacker Thun wird am Donnerstag, 25. März, in einer fünten Partie entschieden. Die Finalissima in der Aarauer Schachenhalle wird um 20 Uhr angepfiffen.