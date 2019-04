Der HSC Suhr Aarau steht nach der 24:31-Niederlage zu Hause in der Viertelfinalserie gegen Wacker Thun unter Druck – auswärts in der Lachenhalle muss am Dienstagabend (19.30 Uhr) in Spiel 4 ein Sieg her. Nur so können sich die Aargauer ein Entscheidungsspiel am Donnerstagabend verdienen.