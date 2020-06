Horror-Restart im Letzigrund: Der FCA kassiert nach desolatem Auftritt gegen GC eine derbe Klatsche

Der FC Aarau leistet sich einen veritablen Fehlstart und muss sich im ersten Spiel nach der Corona-Pause gegen den Grasshopper Club Zürich mit 0:5 geschlagen geben.

Nach einer ausgeglichenen Startphase ging GC in der 10. Minute durch eine Direktabnahme von Giotto Morandi in Führung. Im direkten Gegenzug verpasste es Petar Misic aus der Drehung für den postwendenden Ausgleich zu sorgen; stattdessen nahm der Druck des Rekordmeisters immer mehr zu. Mehrere Grosschancen hatte die Auswahl von Cheftrainer Zoltan Kadar grosszügig vergeben, ehe der Ex-Aarauer Nikola Gjorgjev nach einer halben Stunde doch noch freistehend zum 2:0 vollendete. Fortan gelang es den Gästen kaum mehr sich aus der Umklammerung der spielstarken, mit viel Zug in Richtung Tor agierenden Grasshoppers zu lösen - folgerichtig erhöhte Petar Pusic noch vor der Pause mit einem sehenswerten Schlenzer auf 3:0.

In der Pause reagierte Aarau-Cheftrainer Patrick Rahmen mit einem Dreifachwechsel und der Umstellung auf ein 4-4-2-System, nachdem sich seine Mannschaft mit der zuvor praktizierten Dreierabwehr immer wieder unsicher präsentiert hatte. An der Spielrichtung änderte sich jedoch wenig - so sorgten erneut Gjorgjev (57.) und Nassim Ben Khalifa (62.) mit ihren Toren für einen Zürcher Kantersieg beim ersten Pflichtspiel unter chinesischer Führung. Erst als GC in der Schlussphase einige Gänge zurückschaltete, waren auch die Aarauer vermehrt am gegnerischen Strafraum anzutreffen, doch wurde es vor GC-Keeper Mirko Salvi nie wirklich gefährlich.

Weiter geht es für die Rahmen-Elf bereits am Dienstagabend (20.30 Uhr) mit einem Heimspiel gegen den FC Wil. Die Aargauer Zeitung verlost zwei Sitzplatztickets für dieses Geisterspiel im Brügglifeld.