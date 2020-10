Hoffnung auf das perfekte Rennen und Jagd auf Edelmetall

Ein perfektes Rennen ist ihm in diesem Jahr noch nicht gelungen. An den Schweizermeisterschaften auf seiner Heimstrecke in Gränichen Ende Juli fuhr Stirnemann auf den sechsten Platz. «Ich hatte mir mehr erhofft, war aber zu wenig gut in Form, um besser abzuschneiden,» resümiert der 29-Jährige.

Auch das vergangene Wochenende lief noch nicht optimal. In den beiden Weltcup-Rennen in Nove Mesto (Tschechien) erreichte Stirnemann einen 19. und einen 34. Platz. «Im ersten Rennen fehlte vielleicht der Mut zur Attacke und im zweiten Rennen hatte ich nicht das nötige Rennglück», sagt Stirnemann. In der Verfolgergruppe fahrend, sprang dem Aargauer die Kette raus. Danach brauchte er lange, bis er seinen Rhythmus wiederfand. Trotzdem sieht er das Positive am Rennwochenende in Tschechien: «Vom Gefühl her war beides Mal sehr viel möglich.»

Ohnehin besteht in der Cross-Country Elite der Herren dieses Jahr eine hohe Leistungsdichte. Grund dafür ist die kurze Saison, in der sich alle Topfahrer auf wenige Wettkämpfe vorbereiteten. Zusätzlich fehlt kaum ein Topfahrer verletzungsbedingt.

Am Wochenende erwartet Matthias Stirnemann deshalb ein enges Rennen. Auf der Strecke in Leogang ist der Gränicher noch nie gefahren. Seine österreichischen Teamkollegen beim Team Möbel Märki konnten ihm aber einige Informationen über den WM-Kurs geben. Die Strecke sei etwas altmodisch aufgebaut, das heisst, dass lange Aufstiege und wenig technische Abfahrten auf dem Programm stehen. Keine optimalen Voraussetzungen für Stirnemann, der technische Abfahrten bevorzugt. Trotzdem ist der 29-jährige Aargauer optimistisch: «Ich bin gut drauf und freue mich auf die WM.» Hoffentlich gelingt Stirnemann am Wochenende dann das perfekte Rennen.