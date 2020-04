«Hoffentlich hinterlässt die Entschleunigung Spuren«: FCA-Trainer Rahmen über den Corona-Stillstand

Wir stehen zuhause zeitig auf, auch wenn erst um 7 Uhr statt wie sonst um 6. Dann sind meine Frau und ich erst einmal als Lehrer gefordert, die Kinder haben von der Schule reichlich Lernmaterial erhalten. Ein positiver Nebeneffekt am Ganzen ist, dass ich mehr Zeit für die Kinder habe, sie kommen normalerweise viel zu kurz. Doch die Fussball-Arbeit geht nicht aus: Ich telefoniere täglich mit Sportchef Sandro Burki, mit den Trainerkollegen und seit dieser Woche auch mit den Spielern. Anfangs haben wir sie bewusst in Ruhe gelassen, sie sollten die Köpfe frei bekommen. Nun hat jeder ein individuelles Trainingsprogramm und der Austausch dient auch dazu, den Spielern zu zeigen, dass wir uns weiterhin intensiv um sie und ihre persönlichen Situationen Gedanken machen.

Die Spieler konservieren ihre Fitness mit Jogging und Rumpfbeugen auf dem Stubenteppich, das Präsidium erarbeitet mit der Geschäftsstelle Massnahmen gegen die finanziellen Löcher, der Sportchef skizziert Konzepte für die ungewisse Zukunft - doch was macht eigentlich ein Trainer, wenn der Fussball stillsteht? Als ich Patrick Rahmen am Telefon erreiche, läuft im Hintergrund «Radio Argovia». Symbolisch dafür, wie der in Dornach wohnhafte Cheftrainer des FC Aarau die Nähe zum Arbeitsort aufrecht zu erhalten versucht.

Nützen Sie die Fussballpause auch zur Weiterbildung?

Die Hinterfragung der eigenen Entscheidungen, der Austausch mit Trainerkollegen, die Weiterentwicklung von Trainingsübungen, Matchplänen und Spielsystemen – das gehört alles auch im Normalfall zu meiner Arbeit. Nur bleibt dafür kaum Zeit, während der Saison überstrahlt die Vorbereitung auf das nächste Spiel alles. Nun kann ich mehr in die Tiefe gehen und grundlegende Dinge überdenken. Die Pause ist zudem die Gelegenheit, Vergangenes gründlich aufzuarbeiten, um es in Zukunft besser zu machen.

Was machen die Coronakrise und die Stilllegung des gesellschaftlichen Lebens mit Ihnen persönlich?

Ich mache mir viele Gedanken und ich glaube, es ist für jeden Menschen eine Chance, sich grundsätzlich über seinen Alltag Gedanken zu machen. Was geht alles ab um uns herum? Lebt man sein Leben nach den Werten, die einem wichtig sind? Unser Leben ist von A bis Z durchgetaktet: Da ein Termin, dort eine Verpflichtung, ständig das Handy zwischen den Fingern. Die wesentlichen Dinge, also Familie, Freunde und Zeit mit sich selber, kommen zu kurz. Jetzt haben wir die Zeit dafür und ich hoffe, dass die Entschleunigung in Zukunft mindestens punktuell Spuren hinterlässt. Zum Beispiel habe ich meine Leidenschaft für das Mountainbike wiederentdeckt, das Ding hatte ziemlich Staub angelegt.

Der Fussball, der sonst die Massen bewegt, spielt in der Coronakrise eine totale Nebenrolle – vermissen Sie das Gefühl, gebraucht zu werden?

Weil wir nach der bisher enttäuschenden Saison vieles gutzumachen hätten, fällt es umso schwerer, nicht gemeinsam mit der Mannschaft an den Defiziten arbeiten zu können. Doch Egoismus von uns Fussballern ist fehl am Platz. Natürlich möchte ich am liebsten die Saison zu Ende spielen, wenn es irgendwie geht. Doch wann und ob das möglich ist, ist Sache der medizinischen Experten. An ihre Empfehlungen sollte sich auch der Fussball halten.