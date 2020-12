Herber Verlust für Reinach: Headcoach Zahner verlässt die Red Lions

Zahner stabilisierte den Reinacher Retortenklub in seinem ersten Jahr, schaffte dann zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte den Klassenerhalt auf sportlichem Weg und wollte nun in der aktuellen (und unterbrochenen) Spielzeit einen Angriff auf die Playoffs-Plätze lancieren.

Dass diese Ambitionen durchaus gerechtfertigt waren, untermauerte Zahners Mannschaft eindrucksvoll mit einem 8:6-Sieg am ersten Spieltag gegen Liga-Favorit EHC Wetzikon. Historische sieben Treffer gelangen dabei den Red Lions innerhalb von 20 Minuten.

«Kann mit gutem Gewissen meinen Platz räumen»

Nun nimmt die durchaus erfolgreiche Geschichte zwischen «Zasi» und den Red Lions ein Ende: «Ich denke, ich kann mit einem guten Gewissen meinen Platz räumen. Das Team hat 19 Spieler für die kommende Saison unter Vertrag und ist auf einem aufsteigenden Ast. Etwas frischer Wind kann auch für Reinach eine neue Chance sein», betont Zahner.