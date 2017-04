Ex-NLA-Spieler «hat noch nie ein solches Team erlebt»

Auch die Ex-NLA-Cracks um Manuel Reichlin können sich damit identifizieren. «Ich habe noch nie ein solches Team erlebt, in dem jeder wirklich für jeden in die Bresche springen würde.»

Reichlin ist ein Paradebeispiel für einen dieser «Söhne», die der HSC verloren hatte. Er verbrachte seine gesamte Juniorenzeit beim HSC, spielte in 21 Jahren über 400 Spiele in der NLA und wechselte dann zum STV Baden. Er war der Erste, den Käser und Wernli wieder zurück zum HSC Suhr Aarau lotsen konnten.

Zunächst allein in der Halle

Zu Beginn sah es aber noch nicht so rosig aus für das Team: «Fünf Minuten vor dem ersten Training standen wir noch alleine in der Halle», sagt Wernli und lacht. «Am Anfang ist es natürlich immer schwierig. Niemand will sich verpflichten, wenn er nicht weiss, wie es am Ende genau aussehen wird.» Danach nahm der Hopfenperle-Zug aber derart an Fahrt auf, dass die Mannschaft einen Transferstopp verhängen musste.

Breitensportler und Ex-Nati-Spieler Seite an Seite

Alle Spieler beim HCH haben einen HSC-Hintergrund. Neben den Ex-NLA-Handballern spielen auch ehemalige Junioren mit, die jahrelang wenig bis nichts mehr mit Handball zu tun hatten. Diese Gegensätze erzeugen auch Reibungen. «Manchmal verfalle ich schon noch in den Leistungssport-Modus. Während wichtiger Spiele ist das auch in Ordnung», sagt Christoph Hert. «Trotzdem soll jeder seinen Anteil am Spiel haben und besser werden können.» Lukas Wernli sagt: «Wir festigen den Zusammenhalt des Teams auch durch gemeinsame Events oder gemeinsamen Ausgang. Wir haben auch nach jedem Training Hopfenperle in der Garderobe.» Der Name des Teams entstand nach einem Besuch im Hotel Bären in Suhr, bei dem es nur das Bier Hopfenperle zu trinken gab. Mittlerweile trägt der HCH auch das Feldschlösschen-Logo auf dem Tenue. Dieses Engagement des Bier-Herstellers kam aber erst nach der Namensgebung.

Konditionstraining? «Nein, wir wollen eigentlich nichts verändern»

Wohin will der HC Hopfenperle nach dem Aufstieg? Eine erste Antwort liefert Jürg Kaufmann, Coach des HCH: Er steht in der Aufstiegseuphorie mit einem Cheeseburger in der Hand vor den beiden Mannschaftsgründern und sagt: «Ab jetzt machen wir Konditionstraining.» Wernli sagt aber: «Wir möchten, dass sich nichts ändert. Der Spass soll weiterhin im Vordergrund stehen.» Christoph Hert sieht aber auch Schwierigkeiten in der neuen Saison: «Ich denke, es wird schwierig werden, unseren Ansprüchen aus der ersten Saison gerecht zu werden und gleichzeitig eine Breitensportmannschaft zu bleiben. Trotzdem soll es für verschiedene Qualitäten an Spielern Platz haben. Wir müssen vor allem die gute Stimmung in der Mannschaft beibehalten.»