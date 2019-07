Kein Fussballtempel St. Jakob-Park, kein schickes Trainerbüro mit Designermöbeln – eine Woche vor dem Saisonstart empfängt Patrick Rahmen im Container, seit einem Jahr und bis auf weiteres sein Rückzugsort im Stadion Brügglifeld. Der 50-Jährige war vor einem Monat einer der Hauptakteure in der Sommerposse des Schweizer Fussballs: Rahmen stand kurz vor der Unterschrift beim FC Basel, ehe dort Präsident Bernhard Burgener seine Meinung revidierte und an Marcel Koller festhielt. Es war nach 2017 das zweite Mal, dass Rahmen den sichergeglaubten Trainerjob bei seinem Herzensverein doch nicht erhielt. Eine Gefühlsachterbahn, schon wieder, nachdem Rahmen und der FC Aarau den Aufstieg in die Super League auf unerklärliche Art und Weise verpassten. FC Aarau statt FC Basel, Challenge League statt Super League – zwei Mal den Kürzeren gezogen? «Nein», sagt Rahmen entschieden, «ich habe einen tollen Job bei einem gesunden Verein mit sensationellen Fans und einem tollen Umfeld.» Aber mal ehrlich: Wie oft sind Sie sich in den vergangenen Wochen im Traum im FCB-Trainingsanzug erschienen? Patrick Rahmen: Nie. Als die Dinge in die andere Richtung liefen, habe ich das Thema «FC Basel» schnell abgehakt. Es gibt in Aarau so viel zu tun, ich habe gar keine Zeit für Sentimentalitäten. Zum zweiten Mal in zwei Jahren haben Sie Ihren Traumjob «FCB-Trainer» nicht bekommen – frustriert? Ich habe mich zu keinem Zeitpunkt schon als Trainer in Basel gewähnt, zumal dort Marcel Koller einen laufenden Vertrag hat.

Sind Sie enttäuscht von Personen beim FC Basel, die Sie erst als Trainer wollten und dann plötzlich nicht mehr? Kein Kommentar. Der FC Basel hat in der Öffentlichkeit zuletzt ein fragwürdiges Bild abgegeben, zudem droht dem Klub in absehbarer Zeit ein finanzielles Fiasko. Vielleicht ist es am Ende gar besser für Sie, hat es mit dem Wechsel nicht geklappt. Solche Gedanken habe ich nicht. Es gab Gespräche zwischen mir und dem FC Basel, am Ende hat es nicht geklappt. Alles Weitere müssen Sie die Verantwortlichen in Basel fragen. Sie wollten sich in der besagten Woche mit der Familie auf Mallorca von der anstrengenden Saison mit dem FC Aarau erholen – ging das überhaupt? Und wie haben Sie aus der Ferne das Hickhack beim FCB erlebt? Es waren keine normalen Ferien. Für die Familie, für die man als Fussballtrainer eh schon zu wenig als zu viel Zeit hat, war es nicht so schön. Fiel es Ihnen schwer, nach dem verpassten Sprung nach oben den Fokus wieder auf Aarau und die zweitklassige Challenge League zu richten? Überhaupt nicht. Ich schätze mich sehr glücklich mit dem, was ich in Aarau habe: Ein Klub mit viel Tradition, ein freundschaftliches Verhältnis zu Sportchef Sandro Burki und eine Vereinsführung, die den FCA unaufgeregt führt. Meine Aufgabe ist es, die Mannschaft und jeden einzelnen Spieler besser zu machen. Aber natürlich verfolge ich, wie jeder in diesem Geschäft, auch persönliche Ziele – irgendwann will ich den Sprung in die Super League schaffen. Was nicht heisst, ich renne beim erstbesten Angebot weg. Am liebsten würde ich mit dem FC Aarau nach oben gehen.

Die grosse Frage vor der in einer Woche beginnenden Saison ist, wie gut der FC Aarau den Schock über den verpassten Aufstieg verdaut hat. Wie sieht das beim Trainer aus? In den ersten Tagen nach der Barrage hatte ich Mühe, die Geschehnisse zu akzeptieren. Auch wenn Fussball manchmal unerklärlich ist: Wir haben an diesem Tag gegen Xamax Fehler gemacht. Zum ersten Mal die vergangene Saison als positiv einstufen konnte ich am Maienzug: Viele Aarauerinnen und Aarauer haben uns am Vorabend und am Bankett gedankt für die Euphorie, die wir in der Stadt ausgelöst haben. Apropos: Wie war sonst Ihre Maienzug-Premiere? Wunderbare zwei Tage! Besser als die Basler Fasnacht? Ganz anders und deshalb nicht vergleichbar. Dann hoffe ich, Sie sind bei der nächsten Antwort weniger diplomatisch. Das Kader des FC Aarau ist eine Woche vor dem Saisonstart nicht konkurrenzfähig mit Lausanne und GC. Wir haben mit den Abgängen von Nikolic, Bürgy, Obexer, Karanovic, Frontino und Tasar viel Substanz verloren. Wir sind auf der Suche nach einem torgefährlichen Offensivspieler, aber bislang wurde keiner dieser Spieler 1:1 ersetzt. Wir haben aber immer noch eine gute Mannschaft mit Spielern, die sich kennen. Diese Tatsache kann zum grossen Trumpf werden. In der Natur jedes Sportlers liegt doch der Wille, sich zu verbessern. Heisst für den FC Aarau: Rang 1 und der direkte Aufstieg. Wir haben die Messlatte in der vergangenen Saison sehr hoch gelegt, und ich verstehe Ihre Argumentation. Aber ich möchte der hohen Erwartungshaltung entschieden entgegentreten und darauf hinweisen, dass wir quantitativ und qualitativ noch nicht so aufgestellt sind wie zuletzt. GC und Lausanne leben finanziell in anderen Sphären. Doch die vergangene Saison hat auch gezeigt, wie eng die Teams in der Challenge League beisammen sind. Ein guter Teamgeist kann andere Defizite ausgleichen. Und wenn keine Verletzungswelle auf uns zukommt, haben wir gegen jeden Gegner Argumente für den Sieg.