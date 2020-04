«Hatte keinen Bock mehr auf Football»: Grosse Enttäuschung bei den Pirates nach Saisonabbruch

Während die Fussballer gespannt darauf warten, ob es mit der Spielzeit doch noch weitergehen kann, haben viele andere Sportarten bereits traurige Gewissheit vom Saisonabbruch. Besonders übel hat es dabei den Nischensport American Football getroffen.

Eigentlich hätte der Spielbetrieb in den drei Ligen für die 23 Teams in der Schweiz Ende März starten sollen, doch daraus wurde nichts. Inzwischen wurde der Betrieb für die NLA, Liga B und C sowie die U19 komplett gestrichen.