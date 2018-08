Vier Testspiele trägt der TV Endingen noch aus, bevor es am 1. September mit der Meisterschaft in der Nationalliga B losgeht.

Desweiteren wird in der GoEasy-Arena in Würenlingen am Wochenende des 25. und 26. August erstmals der GoEasy-Cup ausgetragen. Dabei handelt es sich um ein Vorbereitungsturnier mit internationler Beteiligung.

Der TV Endingen, der letzte Saison in die Nationalliga B abgestiegen ist, startet am 1. September in die NLB-Saison. In der heimischen Arena trifft er dann auf den Innerschweizer Club Handball Emmen.