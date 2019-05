Vor genau 117 Jahren, am 26. Mai 1902, wurde der FC Aarau in der damaligen Brauerei Ryniker (heute "Spaghetti Factory") an der Metzgergasse in der Aarauer Altstadt gegründet. Der Zufall will es, dass der 36. Spieltag der Saison 2018/19 am 26. Mai 2019 stattfindet. Heisst: Ausgerechnet an seinem 117. Geburtstag kann der FC Aarau den Einzug in die Barrage klar machen.

Was es dafür braucht? Ganz einfach: Der FC Aarau muss in seinem Hinspiel gegen Rapperswil-Jona mindestens gleich viele Punkte holen wie Lausanne in seinem Heimspiel gegen Vaduz.

So einfach, wie es die Tabelle voraussagt - Rapperswil-Jona ist Vorletzter - wird das Unternehmen "drei Punkte" jedoch nicht: Die St. Galler brauchen einen Punkt, um den Ligaerhalt aus eigener Kraft zu schaffen. Bei einer Niederlage in Aarau muss Rappi hoffen, dass Abstiegskonkurrent Chiasso in Wil nicht gewinnt.

Lausanne hingegen kann sich auf einen Gegner einstellen, für den die Reise in die "Pontaise" nicht mehr als eine lästige Pflichterfüllung ist. Vaduz-Trainer Mario Frick sagt zwar: "Wir geben alles, das sind wir Aarau schuldig." Doch mit einem Ausrutscher Lausannes sollte der FCA dieses Mal nicht rechnen.