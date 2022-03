Handball Zu Ex-Trainer Misha Kaufmann: HSC-Flügelspieler Timothy Reichmuth wechselt nach Deutschland Der HSC Suhr Aarau verliert einen weiteren Leistungsträger. Linksaussen Timothy Reichmuth wird im Sommer in der 2. Bundesliga für den ThSV Eisenach auflaufen. Beim ostdeutschen Klub trainiert seit einigen Monaten ein alter Bekannter.

Timothy Reichmuth spielte sechs Saisons lang für die erste Mannschaft des HSC Suhr Aarau. Im Sommer wird er sich verabschieden. Marc Schumacher

Die Mannschaft des HSC Suhr Aarau wird in der kommenden Saison eine andere sein als noch in dieser Spielzeit. Wichtige Leistungsträger werden den Verein im Sommer verlassen. Lukas Laube wechselt zu Ligakonkurrent GC Amicitia Zürich. Manuel Zehnder geht nach Erlangen, Leonard Grazioli zieht es nach Wetzlar - Städte, die Mannschaften in der deutschen Bundesliga unterhalten. Nun vermeldet der HSC den nächsten Transfer eines Spielers: Timothy Reichmuth wird ab der neuen Saison für den ThSV Eisenach auflaufen.

Damit wählt auch der Flügelspieler den Weg nach Deutschland. Wenngleich er nicht in der 1., sondern in der 2. Bundesliga zum Einsatz kommen wird. Den Entscheid hat Reichmuth nicht per se von der Ligazugehörigkeit abhängig gemacht, sondern vom Chefcoach, der das Team von Eisenach anleitet. Seit vergangenem Herbst ist Misha Kaufmann, sein langjähriger Trainer bei Suhr Aarau, in der ostdeutschen Stadt tätig. Kaufmann sagte damals, für ihn erfülle sich mit dem Schritt «ein Kindheitstraum». Ganz ähnliche Worte wählt jetzt auch Reichmuth: «Es war schon immer ein Traum von mir, in Deutschland Handball spielen zu dürfen. Als dieses Angebot kam, habe ich zugesagt.»

Unter Kaufmann hat Reichmuth, heute 23-jährig, zu Beginn der Saison 2016/2017 in der Nationalliga A debütiert. Der flinke Baselbieter spielte sich rasch am linken Flügel fest und war fixer Bestandteil des HSC-Teams, das sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich verbessert hat und in der vergangenen Saison erstmals unter neuem Vereinsnamen in den Playoff-Halbfinal vorgestossen ist.