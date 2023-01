Jannis Scheidiger überzeugt beim Nati-Debüt. Alessandro Crippa

Handball «Wir mussten ihn beruhigen, weil er so nervös war» – HSC-Torhüter begeistert bei Nati-Debüt Der Yellow Cup und damit auch die Schweizer Handball-Nati sind zurück in Winterthur – nach zwei Absagen wegen Corona. Jannis Scheidiger (20), der junge Torhüter des HSC Suhr Aarau, hat sein Debüt im Nationalteam gefeiert. Nach dem Spiel wird er mit Lob überhäuft.

Jannis Scheidiger (schwarzer Pullover) feiert ein gelungenes Debüt im Nationalteam. Freshfocus

Es läuft die 26. Minute in der Winterthurer AXA Arena, als Jannis Scheidiger das Spielfeld betritt. Der 20-Jährige vom HSC Suhr Aarau, der wegen einer Verletzung der eigentlichen Nummer 1 Nikola Portner ins Kader rutscht, feiert damit sein Debüt. Er darf seinen ehemaligen Teamkollegen beim HSC, Leonard Grazioli, für die letzten Minuten bis zur Pause vertreten. 15:14 führt die Schweiz zu diesem Zeitpunkt gegen Japan im ersten Spiel am Yellow Cup, der nach zwei Jahren Unterbruch wieder stattfinden kann. Am Ende gewinnen die Hausherren – auch dank des jungen HSC-Hüters – mit 35:31.

Gleich den ersten Ball pariert der 20-Jährige. Selbstbewusst ballt er die Faust. Wenig später macht er einen weiteren Versuch aus dem Rückraum und dann noch einen vom Flügel unschädlich. Die Begeisterung ist gross, auch wenn der Speaker den Torhüterwechsel zunächst nicht mitbekommen hat. «Er ist wieder zur Stelle – Leonard Grazioli», ertönt es durch die Lautsprecher.

Kein Geringerer als Nikola Portner, der beim deutschen Meister SC Magdeburg das Tor hütet, weist den Hallensprecher umgehend auf seinen kleinen Fauxpas hin. Dieser korrigiert und entschuldigt sich umgehend.

Lob von allen Seiten

Nach dem Spiel ist die Begeisterung bei Jannis Scheidiger gross. Im Interview spricht er über das spezielle Erlebnis, in der Nationalmannschaft debütieren zu dürfen. Es sei eine «sehr coole Erfahrung» gewesen, dass er vor der Pause einige Minuten habe spielen können. Er schiebt nach: «Ich bin sehr stolz darauf und sehr zufrieden.»

Ins gleiche Horn bläst auch Michael Suter. Der Nationaltrainer sagt nach dem Spiel zur Leistung von Scheidiger: «Er hat das sehr gut gemacht.» Und er offenbart auch gleich noch, wie es um die Nervosität des jungen Schlussmannes gestanden hat. «Er war sehr nervös vor dem Spiel. Wir haben dann versucht, ihn zu beruhigen.»

Nationaltrainer Michael Suter ist zufrieden mit Scheidigers Leistung. Freshfocus

Als Scheidiger dann reinkommt, ist von dieser Nervosität nichts mehr zu spüren. Der 20-Jährige zeigt sein Können mehrmals und beeindruckt damit auch Teamkollege Marvin Lier. Der in Ehrendingen aufgewachsene Flügelspieler gehört mittlerweile zu den Routiniers im Nationalteam. Der 30-Jährige von den Kadetten Schaffhausen sagt: «Jannis konnte auf dem Feld gleich zeigen, was er kann. Er hatte eine super Parade vom Flügel.»