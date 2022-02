Handball Viertelfinal-Auslosung: Die Europacup-Reise führt den HSC Suhr Aarau – sehr wahrscheinlich – nach Norwegen Im Europacup-Viertelfinal bekommt es der HSC Suhr Aarau entweder mit den Norwegern von Drammen oder mit den Russen aus Krasnodar zu tun. Der Gegner muss noch ermittelt werden – vieles deutet für den HSC allerdings auf eine Reise nach Norwegen hin.

Manuel Zehnder und der HSC Suhr Aarau werden für den Viertelfinal wohl in den Norden reisen müssen. Marc Schumacher / freshfocus

Am Samstag schaffte der HSC Suhr Aarau den umjubelten Einzug in den Viertelfinal des Europacups. Am Dienstagvormittag sind nun die Paarungen für die Runde der letzten Acht ausgelost worden. Der HSC wird auf den Gewinner des Duells zwischen Drammen HK (Norwegen) und dem SKIF Krasnodar (Russland) treffen.

Das Achtelfinal-Rückspiel zwischen Drammen und Krasnodar konnte am vergangenen Wochenende aufgrund von coronabedingten Ausfällen noch nicht ausgespielt werden. Wann die Partie nachgeholt wird, ist noch nicht endgültig festgelegt worden. Mit höchster Wahrscheinlichkeit wird der nächste Gegner des HSC jedoch Drammen HK heissen. Im Hinspiel hatten sich die Norweger gleich mit 37:23 durchgesetzt. Der Einzug in den Viertelfinal dürfte somit nur noch Formsache sein.

Die Viertelfinal-Spiele finden an den Wochenenden vom 26./27. März und 2./3. April statt. Suhr Aarau tritt zuerst auswärts an.