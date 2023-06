Handball «Surreal»: Zwei Ex-HSC-Akteure steigen in die beste Handball-Liga auf Trainer Misha Kaufmann hat im Oktober 2021 den HSC Suhr Aarau verlassen, um nach Deutschland zu wechseln. Im vergangenen Sommer hat er Flügel Timothy Reichmuth zu seinem neuen Verein nach Eisenach gelotst. Jetzt feiern die beiden den Aufstieg in die 1. Bundesliga.

Es wird gefeiert: Timothy Reichmuth (links) und Trainer Misha Kaufmann freuen sich über den Aufstieg in die 1. Handball-Bundesliga. Bild: zvg

Er herzt alle, die an ihm vorbeilaufen. Er freut sich mit der Mannschaft über den Sieg gegen den UHK Krems. Es ist das erste Europacup-Spiel des HSC Suhr Aarau nach 14 Jahren. Als Misha Kaufmann am 17. Oktober 2021 an diesem Sonntagabend durch die Schachenhalle läuft, ahnen nur wenige, dass tags darauf eine Nachricht kommuniziert wird, die viele überraschen, ja sogar schockieren wird.

Hinter der Halle nehmen die Vereinsverantwortlichen bereits ein Video auf, Misha Kaufmann richtet einige Abschiedsworte an den Verein, den er seit 2016 trainiert hatte. Zuvor war er auch mehrere Jahre als Spieler beim HSC. «Schweren Herzens habe ich mich entschieden, die Mannschaft an einen neuen Trainer zu übergeben. Was wir hier erreicht haben zusammen, ist einmalig. Ihr werdet mir fehlen», sagt er an die Fans gerichtet.

Kaufmann zog es weiter. Nach Deutschland. Er übernahm den Zweitligisten ThSV Eisenach, dem der Start in die Saison nicht geglückt war. Sofort formte er aus den Ostdeutschen einen soliden Mittelfeldklub, indem er das System komplett auf den Kopf stellte.

Die Abwehr bildet den Grundstein zum Erfolg

Nun, am Ende der zweiten Saison als Trainer des ThSV Eisenach, feiert Kaufmann einen riesigen Erfolg: Dank eines knappen 26:25-Siegs gegen Coburg schaffen der Ex-HSC-Coach und sein Team den Aufstieg in die 1. Bundesliga. Sie wird gemeinhin auch als stärkste Liga der Welt bezeichnet.

Misha Kaufmann, heute Trainer beim ThSV Eisenach, hat viel Grund zum Jubeln. Bild: Imago

Wie schon beim HSC Suhr Aarau hat Misha Kaufmann viel Wert auf eine erfolgreiche Abwehr gelegt. Entstanden ist in Eisenach ein regelrechtes Bollwerk. Als einziges Team in der 2. Bundesliga hat es der Klub geschafft, in den 38 Spielen weniger als 1000 Gegentore zu kassieren.

Das letzte Spiel ist eine Achterbahnfahrt. Nach einem guten Start muss der Abwehrchef mit Rot vom Feld, Kaufmann spricht gegenüber der AZ von einem «Nackenschlag». Danach habe sich aber die Mentalität der Mannschaft gezeigt, die aufgestanden und den Weg weitergegangen sei.

Kaufmann denkt schon wieder ans «Unmögliche»

Als er nach Deutschland zieht, lässt er seine Familie hier in der Schweiz. Der Aufstieg sei nun ebenso eine Genugtuung wie auch die ganze Arbeit mit der Mannschaft, sagt er. «Ich habe gegeben, was ich konnte, und wir haben uns alle super ergänzt. Und das hat am Schluss zu diesem Resultat geführt.» Kaufmann gibt zu, dass dieser Aufstieg das «mit Abstand Grösste» in seiner Karriere sei. Es gehe ein Traum in Erfüllung, dass er in der kommenden Saison Trainer in der 1. Bundesliga sei. «Das ist alles noch surreal für mich.»

Worauf freut er sich nun am meisten, wenn er an die kommende Spielzeit in der 1. Bundesliga denkt? Das wisse er noch nicht, sagt er mit einem Schmunzeln. Er denkt jetzt schon daran, wie er auch in der kommenden Saison das «Unmögliche möglich machen» kann. Sprich: Den Ligaerhalt schaffen. Und Misha Kaufmann wäre nicht Misha Kaufmann, wenn er nicht auch schon grösser denken würde. Er sagt: «Wie kann ich Kiel schlagen, wie kann ich die Rhein-Neckar Löwen schlagen? Darum drehen sich meine Gedanken jetzt.»

Reichmuth: Wechsel hat sich zu 100 Prozent gelohnt

Von Kaufmann, dem Baumeister des Eisenacher Erfolgs, hat auch Timothy Reichmuth profitiert. Kaufmann gilt als Entdecker und Förderer des linken Flügels. Zunächst hat er ihn zum HSC Suhr Aarau geholt, zum Stammspieler und Leistungsträger geformt. Seit Sommer sind die beiden wieder vereint, Reichmuth hat den Wechsel nach Deutschland gewagt.

Hat sich der Wechsel also zu 100 Prozent gelohnt? Gegenüber der AZ sagt er: «Im Nachhinein sicher.» Das Profileben zu erleben, diese Fankultur, all die schwierigen Auswärtsspiele und alles rundherum hätten den Wechsel besonders lohnenswert gemacht, sagt Reichmuth.

Timothy Reichmuth, hier im Februar 2022, entwickelte sich beim HSC Suhr Aarau zum unbestrittenen Leistungsträger. Bild: Freshfocus

Auch er blickt voller Vorfreude auf die kommende Saison. «Gegen all die Spieler, die ich bisher immer im Fernseher verfolgt habe, zu spielen und um Punkte zu kämpfen, in noch grösseren Hallen vor noch mehr Fans zu spielen, das war immer ein Traum.» Und jetzt wird er wahr.