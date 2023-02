Handball Schweizer Transfer-Kracher: Der Aargauer Lukas Laube wechselt in die Bundesliga Kreisläufer Lukas Laube wird per sofort für den deutschen Bundesligisten TVB Stuttgart auflaufen, wie sein aktueller Verein GC Amicitia mitteilt. Für den Ex-HSC-Spieler erfüllt sich ein Traum.

Bisher elfmal für die Nati im Einsatz: Lukas Laube. Claudio Thoma/Freshfocus

Bis zum Ende der vergangenen Saison gehörte Lukas Laube dem HSC Suhr Aarau an. Der in der Region geborene Kreisläufer sah, wie sich die Teamkollegen Manuel Zehnder und Leonard Grazioli in den Vordergrund spielten. Wie sie auftrumpften und sich dadurch ihren Wechsel in die Handball-Bundesliga verdienten, der stärksten Liga in diesem Sport. Er durfte davon träumen, dereinst dem Beispiel seiner einstigen Weggefährten zu folgen. Nun ist es so weit.

Der 22-Jährige wechselt per sofort zum TVB Stuttgart. Dies teilt sein Verein GC Amicitia Zürich, bei dem er seit Beginn dieser Saison unter Vertrag gestanden war, am Mittwochnachmittag mit. Schweren Herzens lassen die Grasshoppers ihren Kreisläufer nach Deutschland ziehen, denn in Zürich hat sich Laube nach seinem Abgang vom HSC prächtig entwickelt – offensiv wie defensiv. Noch in seiner Zeit bei Suhr Aarau hatte Laube zudem in der Schweizer Nationalmannschaft debütiert, inzwischen gehört er im Nati-Dress zum festen Stamm. Die physische Wucht, das schlaue Spiel am Kreis – seine Qualitäten waren auch den Klubs im Ausland nicht verborgen geblieben

Als in diesen Tagen das Angebot vom aktuellen Tabellenfünfzehnten aus Stuttgart kam, blieb den Verantwortlichen bei GC letztlich keine Wahl, als den Abgang hinzunehmen. Klar, sie hätten stur sein und auf den laufenden Vertrag verweisen können. Doch was bringt es, einem Talent eine Chance wie diese auszuschlagen? «Wir wollten einem ambitionierten Handballer wie Lukas eine solche Gelegenheit nicht verbauen», wird GC-Präsident Philip Hohl in der Vereinsmitteilung zitiert. «In Stuttgart dürfte er in Zukunft mit seinem Nationalmannschaftskollegen Samuel Röthlisberger zusammenspielen. Insofern war dieser Entscheid auch einer im Sinne des Schweizer Handballs.»

Laube indes sagt: «Für mich erfüllt sich mit diesem Wechsel ein absoluter Traum.» Der 1,92-Meter-Mann schliesst sich einer wachsenden Schweizer Delegation in Deutschland an und wird einer von aktuell zehn Bundesliga-Legionären sein. Neben Manuel Zehnder, der in Bayern beim HC Erlangen sein Geld verdient, ist er der einzige Aargauer.