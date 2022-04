Handball-Playoffs «Die Erwartungen an ihn sind gross»: Ein überragender João Ferraz führt den HSC Suhr Aarau zum Ausgleich gegen GC Nach dem enttäuschenden Auftakt in die Playoffs findet der HSC Suhr Aarau in Spiel zwei die passende Antwort. Beim 27:23-Erfolg ragt Rückraumspieler João Ferraz mit elf Toren heraus. In der Viertelfinal-Serie gegen GC Amicitia steht es nun 1:1.

João Ferraz war von den GC-Spielern nur schwer aufzuhalten. Valentin Bamert

Es war kurz vor 16 Uhr, die Partie war längst vorbei, da stand João Ferraz auf der Platte und hielt eine Kartonbox mit Popcorn in der Hand. Den Snack händigte der Gegner als kleine Aufmerksamkeit an den Mann des Spiels aus. Doch Ferraz interessierte das Geschenk nur am Rande. Er diskutierte energisch mit einem Mitspieler, zeichnete Bewegungsabläufe nach, lobte und tadelte. In Gedanken war er noch immer mittendrin.

Telegramm GC Amicitia – Suhr Aarau 23:27 (10:14) Zürich, Hardau. 425 Zuschauer. SR Keist/Winkler.



GC Amicitia: Bachmann (6 Paraden)/Cachin (1); Bodenheimer (1 Tor), Brücker, Trachsler, Sluijters (2), Hayer (1), Bamert (5), Prakapenia (2), Bader, Hrachovec (6), Quni (1), Poloz (1), Platz (3), Maric (1), Grundböck.



Suhr Aarau: Grazioli (7 Paraden)/Scheidiger (3)/Marjanac; Willecke, Faluvégi, Reichmuth (1 Tor), Hofer (2), Ferraz (11), Parkhomenko (4), Pejkovic (3), Laube (2), Kalt (3), Strebel (1), Slaninka.

Wenig später stand Ferraz vor der Kabine und rieb sich die Handflächen mit Seife ein, um die Finger vom klebrigen Harz zu befreien. Es ist ein gewöhnliches Ritual bei Handballern, das sich umso besser anfühlen muss, wenn man gespielt hat wie Ferraz. Exzellente elf Tore erzielte der 32-Jährige gegen GC Amicitia. In seiner dritten Saison beim HSC Suhr Aarau glückte ihm wohl seine bislang beste Leistung überhaupt. Doch anstatt gross über sich alleine zu reden, wich der Portugiese aus und sprach stattdessen von sich und seinen Teamkollegen: «Es ist noch alles neu mit Rudi, mit Jonas und mir. Wir müssen uns noch finden. Heute hat das zum ersten Mal so richtig geklappt.»

Im Zusammenspiel müssen sich Ferraz und Rudolf Faluvégi (im Bild) noch weiter finden. Valentin Bamert

Rudi und Jonas, das sind Rudolf Faluvégi und Jonas Kalt, zwei der Kameraden im Rückraum. Von Ende Dezember an hatte Ferraz nach einer Thrombose nicht mehr trainieren können. Sportverbot lautete die Weisung, vier Monate lang. Die Zeit überbrückte Ferraz in der Heimat, erst vor wenigen Wochen kehrte er zum Verein zurück. Faluvégi, den Winterzuzug, kannte Ferraz da noch gar nicht. Mit Kalt, der bis anhin nur selten zu Einsatzzeiten kam, gab es wenig Berührungspunkte.

Intensive Gespräche nach Spiel eins

Und nun also war Ferraz Antreiber und Topskorer beim 27:23-Sieg in Spiel zwei der Playoff-Viertelfinalserie. Nur drei Tage, nachdem er in Spiel eins seine wahrscheinlich schwächste Darbietung im HSC-Trikot gegeben hatte. «Ich habe mit João intensiv gesprochen», sagte Trainer Aleksandar Stevic nach Spielschluss. «Auch wenn er mit seiner Erkrankung in einer schwierigen Situation war und ich dafür Verständnis hatte, ist die Erwartungshaltung an ihn hoch. Von mir, vom Verein, von ihm selbst. Und heute hat er das gut hinbekommen.»

HSC-Trainer Aleksandar Stevic. Alexander Wagner / FOTO Wagner

In der Tat war es Ferraz – der Erfahrenste im Kader – der die Jüngeren mitzog und zu einem nie gefährdeten Erfolg führte. Er tat das auf der angestammten Position im rechten Rückraum, aber auch in der Spielmacherrolle. Es war einer dieser taktischen Kniffe, mit dem GC Amicitia nicht zurechtkam.

Neben Ferraz stachen vor allem Kalt mit überaus harten, und Daniel Parkhomenko mit präzisen Würfen heraus. Die Torhüter Leonard Grazioli (Abwehrquote von 35 Prozent) und Jannis Scheidiger (25) taten ihr Übriges, um den Gegner nie herankommen zu lassen. Die rote Karte gegen Kreisläufer Martin Slaninka nach einer Rangelei mit Gegenspieler Luigj Quni (auch er sah Rot) verkam zur Randnotiz.

Nun steht es in der Best-of-Five-Serie 1:1, alles ist wieder offen. Am Donnerstag geht es in der heimischen Schachenhalle weiter mit Spiel drei.

Der Spielverlauf Von Beginn weg ist der HSC Suhr Aarau in der Sporthalle Hardau in Zürich gut im Spiel. Die Verteidigung steht kompakt und macht es ihrem Torhüter Leonard Grazioli leicht, mit ersten Paraden Sicherheit zu gewinnen. In der Offensive überrascht Trainer Aleksandar Stevic mit einem taktischen Kniff: Er setzt João Ferraz auf der Spielmacherposition ein. Damit tritt der HSC mit zwei Linkshändern im Rückraum an – Daniel Parkhomenko spielt gewohnheitsmässig als rechter Aufbauer. Beide, sowohl Ferraz als auch Parkhomenko, zeigen eine exzellente Leistung. In der ersten Halbzeit sind sie mit fünf beziehungsweise drei Treffern die spielentscheidenden Akteure. Doppelter Platzverweis Zwischenzeitlich baut der HSC seinen Vorsprung auf sechs Tore aus. Danach wird die Trefferquote etwas bescheidener, GC kommt wieder etwas heran, doch an der deutlichen Führung ändert sich nichts. In die Pause gehen die Gäste mit einem 14:10-Vorsprung. Kurz vor dem Halbzeitpfiff waren die Emotionen bei beiden Mannschaften hochgekocht. Nach einem Foul an Martin Slaninka gibt es eine Rangelei, an der sich hauptsächlich Slaninka und Luigj Quni beteiligen. Beide Streithähne werden mit Rot von der Platte geschickt. Zu Beginn der zweiten Halbzeit ist es ein Kräfttemessen auf Augenhöhe. GC Amicitia verteidigt nun besser und kommt zu seinen Toren, doch der HSC hält seinen Vier-Tore-Vorsprung intakt. Zuweilen kommen die Gäste zu einfachen Toren per Siebenmeter. Ferraz verwandelt jeweils sicher. Angeführt vom Topskorer lässt der HSC Suhr Aarau am Sieg keine Zweifel mehr aufkommen. Er gewinnt 27:23 und gleicht in der Viertelfinal-Serie aus.

