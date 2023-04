Jetzt live: Nach starker erster Halbzeit ist für den HSC Suhr Aarau in Schaffhausen noch alles möglich

Für den HSC Suhr Aarau starten am heutigen Mittwoch die Playoffs. In der Meisterschaft hat es zuletzt neun Niederlagen hintereinander gegeben. Und jetzt steht auf der Gegenseite auch noch der aktuelle Meister aus Schaffhausen. Schwierige Vorzeichen für das Team von Aleksandar Stevic. Verfolgen Sie das erste Spiel live in unserem Ticker.