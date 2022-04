Handball NLA Mehrere Wochen Pause: Manuel Zehnder und Sergio Muggli fehlen dem HSC Suhr Aarau zum Playoff-Start Die Handballer von Suhr Aarau haben neuerlich zwei Ausfälle zu beklagen. Dieses Mal trifft es die beiden Rückraumspieler Manuel Zehnder und Sergio Muggli. Sie stehen dem Team auf unbestimmte Zeit nicht zur Verfügung.

Manuel Zehnder (links) und Sergio Muggli (Mitte) fallen vorerst verletzt aus. Alexander Wagner

Bittere Neuigkeiten für den HSC Suhr Aarau nach dem Ausscheiden im Europacup vom vergangenen Sonntag: Die Verletzungshexe hat einmal mehr zugeschlagen. Im Rückspiel des Europacup-Viertelfinals gegen Drammen HK (Norwegen) haben sich gleich zwei zentrale Akteure gravierendere Verletzungen zugezogen, die längere Ausfälle nach sich ziehen werden. Das teilt der Klub am Dienstag mit.

Operation bei Muggli fix, bei Zehnder ungewiss

Manuel Zehnder, der aktuelle Topskorer des Teams, hat sich das Innenband im linken Fuss gerissen. Das weitere Vorgehen, insbesondere, ob eine Operation nötig sein wird, müsse hierfür mit Teamarzt Lukas Weisskopf besprochen werden. Dies wiederum kann nicht vor Freitag geschehen, denn aktuell sei die Schwellung in Zehnders Fuss noch nicht genügend abgeklungen. Klar ist jedoch, dass der Rückraumspieler, der am Ende der Saison zum HC Erlangen in die Bundesliga wechselt, mehrere Wochen ausfallen wird.

Manuel Zehnder sitzt mit schmerzverzerrtem Gesicht auf dem Boden der Aarauer Schachenhalle. Alexander Wagner

Ebenfalls verletzt hat sich Sergio Muggli in der Partie gegen Drammen HK. Der Co-Captain hat sich einen Mittelhandknochen in der linken Hand gebrochen. Zeitweise hat er mit getapter Hand gespielt, der Bruch wurde durch die Physiotherapeuten aber unmittelbar nach der Partie festgestellt. Muggli wird gemäss Angaben des Vereins am Freitag von einem Handspezialisten in Basel operiert. Auch der Regisseur wird vorerst nicht mittun können. Wie lange, ist allerdings noch unklar.

Sergio Muggli (links) liess sich bereits während des Spiels gegen Drammen die linke Hand tapen. Alexander Wagner

Sportchef bleibt positiv

Beiden Spielern geht es den Umständen entsprechend gut. Darüber ist HSC-Sportchef Mike Conde erleichtert. Sorgen hat er dennoch, weil die zwei Akteure zum Abschluss der Qualifikation gegen den HC Kriens-Luzern nicht auflaufen können und auch zum Playoff-Start nicht im Kader stehen werden. Ebenso fehlen dem HSC der zweite Co-Captain, Tim Aufdenblatten (Fussbruch), Flügelspieler Gian Attenhofer (Kreuzbandriss) und Nachwuchsspieler Onelio Gomboso (Fussverletzung).

Mike Conde, Sportchef des HSC Suhr Aarau. Archiv: Chris Iseli

Conde lässt sich in der entsprechenden Medienmitteilung folgendermassen zitieren: «Es ist schon verrückt, wie viele Verletzungen von Stammspielern wir in dieser Saison zu beklagen haben. Aber unser Motto bleibt es, aus jeder Situation das Beste zu machen. Das bleibt auch jetzt so.»

Rang 4 gesichert, Playoff-Gegner noch nicht

Für den HSC Suhr Aarau steht am Freitag das letzte Spiel der Qualifikation an, Gegner ist der HC Kriens-Luzern. Den vierten Platz in der Tabelle hat er sich bereits gesichert. Er darf deshalb in den Playoffs, die am 21. April beginnen, zunächst zuhause antreten. Wer dann der Gegner sein wird, ist noch unklar. Aktuell sind mehrere Szenarien noch möglich, auch der Sprung des HSC auf Rang drei auf Kosten von Wacker Thun.

Weil wegen Corona mehrere Spiele abgesagt werden mussten, wird die Tabelle nach dem Punktekoeffizient und nicht wie üblich nach effektiv geholten Punkten geführt. (az)