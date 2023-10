Handball, NLA HSC Suhr Aarau bleibt gegen den Meister chancenlos Im dritten Heimspiel gibt es die erste Niederlage für den HSC Suhr Aarau. Gegen Schaffhausen kommt er nicht auf Touren und verliert folgerichtig haushoch.

HSC-Kreisläufer Martin Slaninka ist nach dem Spiel bedient. Bild: Alessandro Crippa

Die Geschichte dieses Spiels ist schnell erzählt: Der HSC Suhr Aarau startet äussert schlecht in diese Partie und sieht sich schon nach wenigen Spielminuten mit einem 2:8-Rückstand konfrontiert. Für den Schweizer Meister, die Kadetten aus Schaffhausen, ein komfortabler Vorsprung, den sie mit ihrer Routine im Verlaufe der Partie nicht mehr verspielen.

Zwar gelingt dem Heimteam in der zweiten Halbzeit eine Leistungssteigerung, zwischenzeitlich sieht das Ganze sogar sehr passabel aus. Doch wenn die Kadetten wollten und das Tempo wieder verschärften, schienen sie unaufhaltsam. So gesehen verdienten sie sich den 36:27-Erfolg am Ende redlich. Für den HSC Suhr Aarau geht es am Mittwoch in Thun weiter.

